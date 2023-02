Mari Antunes e ex-BBB Juliette cantaram juntas em Salvador

A cantora Mari Antunes se apresentou em Salvador, no circuito Barra-Ondina, celebrando o Carnaval de 20 anos da banda Babado Novo. No bloco UAU a vocalista dividiu o trio com a campeã do BBB 21, Juliette Freire, que também é cantora e fez sua estreia no trio elétrico no carnaval de Salvador na terça-feira (21).

A apresentação contou com o patrocínio da Buriti Casa & Construção, que teve sua marca estampada no trio. Mari Antunes e Juliete entoaram sucessos do carnaval, músicas do Babado e autorais, fazendo a alegria dos foliões do bloco Uau! no circuito Barra-Ondina.

“Puxar um trio não é fácil. É a coisa mais difícil do mundo. A gente tem que respeitar Claudinha (Leitte), Mari e Ivete (Sangalo). Todas essas mulheres me apoiam muito”, declarou a ex-BBB.

Mari explicou o convite a Juliette para dividir o trio elétrico. “É muito bom poder trazer a Ju para sentir a energia do Carnaval de Salvador. Não teria convidada melhor para estar aqui depois de dois anos sem Carnaval. A Juliette tem uma representatividade nordestina maravilhosa”, disse a vocalista do Babado Novo.

A Buriti Casa & Construção atua no sul e sudoeste da Bahia, com cinco lojas. A empresa apoia a produção artística, cultural, esportiva e de conhecimento na área da construção civil.