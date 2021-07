Maria Alice joga “Cartas na Mesa” com Augusto Castro

A famosa “Dama de Ferro” Maria Alice Pereira está afim de se jogar nas redes sociais a partir desta quinta-feira (08). Com direito a #1, ela estreia às 19 horas com o podcast “Cartas na Mesa”, com transmissão ao vivo também pelo YouTube.

Como pontapé inicial do projeto, o convidado é o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD). “Teremos um bate-papo super bacana, abordando os assuntos mais relevantes do momento, além de aprofundarmos a conversa e descobrir um pouco mais sobre a vida pessoal do nosso atual prefeito”, diz, animada, com ar de “digital influencer”.

A boa e velha curiosidade que a política desperta abre uma série de perguntas: Estaria dona Alice atraída para o ninho do prefeito? Ela vem piscando para novo flerte? O xadrez eleitoral tem peças em novas posições? Às apostas!

Recentemente, inclusive, ela e o neto João Abílio anunciaram o projeto da cartilha “A Arte da Política”, também pegando o gancho do universo digital.