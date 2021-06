Maria Alice reúne segredos na cartilha “A Arte da Política”

Nos últimos 30 anos, ela ganhou espaço no imaginário de Itabuna como a “Dama de Ferro” e agora transforma numa possível cartilha alguns segredos que aprendeu nesse caminho. Maria Alice Pereira abre na segunda-feira (07) inscrições para o curso “A Arte da Política”. Ela divide a empreitada com o neto, João Abílio Pereira.

Apontada como “braço direito” do ex-prefeito Fernando Gomes e dirigente de partidos por décadas, obviamente tem uma bagagem reconhecida em inúmeras campanhas e governos. Mas o que a leva a querer compartilhar – e comercializar – esses conhecimentos?

“Ao olhar para trás, pude notar que o que nos resta de vida é pouco. Então, é uma forma de agradecimento pela oportunidade que eu tive por tantos anos de política, sendo militante, desde o tempo de MDB e passar para esses jovens toda essa experiência”, justifica.

Ela criticou a falta de lideranças no cenário atual e sinalizou a necessidade de preparação de novos nomes. “Espero que essa nova safra de políticos seja diferente. Tivemos grandes líderes no cenário político do passado, e hoje, infelizmente, não temos esse orgulho. O que vemos nesse Brasil afora é triste. Então, eu quero passar tudo isso que pude vivenciar nesses anos de política e ter a certeza de que o meu dever foi cumprido com sucesso, cumprido com a minha família, minha cidade, minha sociedade e com o meu Brasil”, acrescenta.

Simplificar a experiência

Neto e avó já admitem como público-alvo aqueles que “piscam” para a disputa de 2022. Mas garantem que o leque é mais amplo. “O curso ‘A Arte da Política’ será destinado ao público que deseja iniciar, aprimorar, desenvolver ou até mesmo quem sonha em ser um futuro candidato, daremos a base para os seus primeiros passos…”, anuncia João Abílio.

A pretensão, diz ele, é simplificar toda essa experiência política. “Os princípios, as alianças, as estratégias, monitoramento de campanha, pesquisas, tendências, visualizar oportunidades e ameaças, ficar por dentro das leis que abrangem o eleitorado, como usar o marketing político digital e muito mais…”, detalha.

Cientes das restrições impostas pela pandemia, eles vão usar a tecnologia como aliada para garantir a capacitação. Então, vêm aí encontros on-line, por vídeo conferência, e através de aplicativos gratuitos. “O ponto positivo de usarmos essas plataformas online é o poder de abranger milhares de pessoas com esse desejo de aprender e aprimorar os seus conhecimentos sobre o mundo político”, comenta Abílio.

Método para campanhas

Aos pré-candidatos, eles têm, digamos, um serviço extra para além do curso: assessoria ou mentoria política, ambos presencialmente. “Nesse nicho já entraremos com uma metodologia/produção totalmente diferente do curso. Iremos realmente elaborar e intensificar os trabalhos em cima do método M&J. Um método desenvolvido para candidatos e pré-candidatos às próximas eleições, onde o nosso objetivo principal é: Elaborar e estruturar estratégias para uma campanha eleitoral vitoriosa”, indicam, numa referência às iniciais do nome deles.

Aos interessados em mergulhar n’A Arte da Política, o investimento é de R$2.590,00 (à vista) ou 10 vezes de R$292,80. Mais informações pelo WhatsApp (73) 99115-9108 ou pelo Instagram @ArtedaPoliticaa.