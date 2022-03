Mariana Benedito: O caminho se faz de ir e fazer

Pois é, meu amado leitor, quem é que nunca ouviu aquele ditado “querer é poder”? Comum, não é? E a gente repete tanto sem nem se dar conta. Repare, tudo certo que qualquer coisa se inicia, se modifica, se transforma a partir de uma vontade para tal, mas, convenhamos, querer não é suficiente. Querer algo e acreditar que somente porque desejamos fortemente esse algo vai acontecer, é puramente um desejo infantil, uma expectativa infantil.

Esperar que o mundo nos dê e nos traga aquilo que a gente deseja sem estar disposto a fazer os esforços necessários, sem caminhar os caminhos que nos levem até aquilo que queremos, sem se posicionar e se comprometer é um comportamento de uma criança que acredita que o mundo ainda lhe deve alguma coisa, que acredita que não precisar ir pra vida.

E, olha, lamento informar, meu caro ser de luz que me lê aí do outro lado, mas o mundo não te deve absolutamente nada. Você já recebeu e já tem aí contigo o mais importante: a vida! E eu tenho certeza que você já é bem crescidinho para entender que é preciso assumir a rédea e a responsabilidade pela sua existência, não é mesmo? Não dá mais para culpar mãe, pai, vizinho, irmão, cachorro, periquito, o passado, o que não foi, o que deveria ter sido pelos dissabores que você enfrenta na sua vida. Isso é querer fugir da responsabilidade de pegar a sua vida pela mão e fazer algo digno e honrado com ela. Consegue perceber? É preciso pagar os preços, é preciso se comprometer!

Respire. Vamos tomar um gole de água porque encarar essa realidade de que não dá mais para esperar pelo outro, querer que as decisões e atitudes sejam tomadas por alguém e você fique somente esperando colher os louros nunca é fácil, nunca desce redondinho. Eu sei disso. Mas, por outro lado, também é libertador; você consegue perceber? A partir do ponto que você tira do outro a responsabilidade de fazer algo por você, de responder por você, de viver por você, lógico que quem vai enfrentar os desafios e curvas do caminho também é você, mas quem vai usufruir dos resultados, aproveitar e sentir a vida se enchendo de sentido e de vida, é você! Olha que delícia!

Querer ficar só com o lado bom das coisas é o que uma criança deseja. Um adulto paga o preço de arriscar, de errar, de caminhar, de cair para construir a vida. E quanta coisa deliciosa a vida tem para nos oferecer, já parou para pensar? Só querer viver tudo isso, como já falamos aqui, não basta. Pagar o preço é necessário. E ainda mais necessário é fazer o que precisa ser feito, é dar o primeiro passo, iniciar a caminhada, ir e fazer.

O primeiro passo para realizar mudanças, transformar chumbo em ouro é querer, de fato. A primeira decisão em uma transformação é o desejo de realizá-la. Mas é preciso fazer, sem esperar milagres e nem querer que a vida se torne fácil. Um passo de cada vez, com constância e persistência.

Tijolo por tijolo.

Caminha que o caminho se faz.

Bota o pé que a vida bota o chão!