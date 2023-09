Mariana Benedito: O que você fez com a sua vida?

Olha, eu não sei você, meu amado leitor, mas eu estou começando a acreditar seriamente que a órbita da Terra deu uma mudada. Os movimentos de rotação e translação lá das aulas de Ciências da escola estão diferentes. Não tem outra explicação!

O tempo está correndo na velocidade do último foguete projetado pela Nasa. Ou seja, o mais potente e mais moderno e que chega no espaço mais rápido. A vida está passando numa velocidade descomunal.

Eu não sei se após Maria Flor a vida ganha esse novo paradigma: acompanhar o crescimento, aprendizado, descobertas de um mundo inteiro para uma criança é ter atestada, diante dos olhos, a velocidade do tempo.

Fato é que essa noção e percepção do tempo tem mexido com meus pensamentos, sabe? O que eu estou fazendo com a minha vida? Qual a verdade por trás das minhas escolhas e decisões? Qual a motivação, o porquê, a razão das minhas escolhas?

Eu estava, há pouco tempo, lendo na internet sobre o trabalho de uma terapeuta que trabalha unicamente com pacientes terminais; infelizmente, não me recordo o nome dela, senão indicaria para você ver com detalhes o quão interessante é a abordagem dela, meu amado leitor.

Mas, pegue sua xícara de chá, dê um golinho para aquecer o coração e me acompanhe aqui no raciocínio.

Ela relatava que uma das principais queixas dos pacientes em leito de morte que acompanhava era não ter vivido a vida como gostaria. Era quase uma unanimidade! Doido, não é?

O quanto a nossa vida está sendo pautada e escrita – e vivida – em nossas decisões, escolhas, vontades, desejos, sonhos, aspirações? Ou estamos apenas sendo levados pela maré, tentando pagar os boletos e sendo guiados ao sabor do vento? Estou sendo delicada para não questionar se estamos sendo marionetes de nós mesmos, sobrevivendo aos acasos da vida e se equilibrando como dá.

Em qual dos cenários a sua vida se encaixa, meu amado ser que lê estas linhas aí do outro lado?

O quanto de vida a sua vida tem? Pelo quê você está vivendo? Quem você está priorizando? Ou o que você está priorizando… qual é a sua verdade? Quais são seus sonhos? O que você gostaria, realmente, de estar fazendo e vivendo? E por que não o faz? O que te prende? O que te impede? Isso é mesmo um impedimento? Ou você está com medo do julgamento, do que vão dizer, achar, pensar?

Deixa que digam, que pensem, que falem! A vida é sua! E só você sabe o quanto sente falta de vivê-la a plenos pulmões.

Por que você fez o que você fez e faz o que faz? E por que continua fazendo se sabe que isso não é o que faz seu coração se sentir vivo, pulsando na máxima potência? Até quando vai esperar? Vai esperar chegar no leito de morte para se arrepender de não ter feito e não poder mais fazer? Qual a desculpa que está agora mesmo gritando aí na sua cabeça? Quais histórias você está se contando?

E aí agora? Quem é você, além dessas histórias?

Não foi o que você queria, não amou o quanto deveria, não se entregou o quanto gostaria, não esteve presente o quanto precisaria, não viveu o quanto merecia? Ainda há o que ser feito, meu amado leitor! Enquanto há vida, há esperança!

Retome sua força e escreva sua vida a próprio punho. Qual o sentido que você deseja dar a ela?

E aí? O que você pode fazer agora para trazer mais significado, sentido, norte, destino para sua vida?

O que você fez com a sua vida?

O que você está fazendo e, mais importante, o que você fará com ela?

Mariana é Psicanalista e Psicoterapeuta

Instagram: @maribenedito