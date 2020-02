“Marília Gabriela” enche Itabuna com Rock’n Roll após quarta-feira de cinzas

A LP Produções traz, pela primeira vez em Itabuna, o grupo musical que está dando o que falar pelo Brasil afora: a banda Marilia Gabriela, que carrega em suas músicas a inquietude do velho Rock’n Roll com irreverência e muito humor. A sonoridade traz uma roupagem divertida inspirada nas canções do Queen, com inserções de vozes, coros e piano. O show, que acontece no próximo dia 28, na Grenn Music Hall, às 20 horas, conta com a participação das bandas Professor Doidão e os Aloprados, de Salvador e Mariah Basul, de Itabuna.

Nas composições e nas performances ao vivo, a banda Marília Gabriela mistura a sonoridade do Rock´n Roll e do pop com a comédia e a sátira. O nome bem sugere: o grupo teve como principal inspiração para o seu batismo a jornalista e apresentadora Marília Gabriela. A artista entrevistou e amadrinhou os artistas em 2014 durante o seu programa, “De Frente com Gabi”. Daí em diante, criou conexão que perdura até hoje. Recentemente, inclusive, participaram juntos como convidados do programa Altas Horas, da Rede Globo.

Alcance por aí

Com Paulão no vocal, Fabiano Teodosio (guitarra), Fred Berlowitz (baixo) e Thiago Nogueira (bateria), a banda já produziu clipe em parceria com Fernando Muylaert, ainda contou com a participação de Caetano Veloso, possui single que soma quase 300 mil visualizações no YouTube e mais de 200 mil streamings nas plataformas de música.

A banda, formada em 2011, lançou o primeiro EP com produção do empresário Rick Bonadio, com destaque para a canção “Que Se Foda”, trazendo participação de Egypcio do Tihuana. Produzido por Lampadinha em 2015, o segundo EP The Zuera Never Ends mostra a banda assumindo sua veia pop nas canções.

Para os fãs de um bom “bate cabeça”, os ingressos para o show em Itabuna estão à venda na Camiseteria, situada no Marabá Center, na Praça Camacan.