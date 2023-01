Marília Gabriela estrela campanha sobre importância do cuidado íntimo livre de tabus

Segundo pesquisa realizada, em 2021, pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), juntamente ao Datafolha, dados sobre a saúde íntima de milhares de brasileiras apresentam fatos importantes: cerca de 11% das entrevistadas sentem vergonha de ir ao ginecologista, enquanto quatro milhões nunca procuraram o atendimento ginecológico. Essa parcela acende um alerta de que a saúde íntima, apesar de extremamente relevante, muitas vezes não é priorizada ou difundida. Por outro lado, uma pesquisa da Nielsen revela que o segmento de cuidado íntimo deve crescer 39% até 2025.

Partindo desses insights e entendendo as necessidades que envolvem o universo do cuidado íntimo, o Boticário lança Cuide-se Bem Cereja Livre, nova linha de cuidados pessoais que traz produtos dedicados à região íntima e incentiva não apenas o autocuidado da região, mas o debate acerca de todos os tabus envolvendo a vulva.

Para amplificar a conversa e trazer um olhar cuidadoso para o assunto, o Boticário apresenta, com criação da AlmapBBDO, a campanha que traz o mote “Para se cuidar, que tal se encarar?”, ressaltando as sutilezas do corpo e o olhar para o íntimo. Estrelando o filme de campanha, a partir do insight criativo da agência PROS, a marca convidou Marília Gabriela, autoridade dentro do universo feminino e uma das maiores jornalistas e entrevistadoras brasileiras. Reconhecida por liderar entrevistas com intimidade, a comunicadora agora propõe que as mulheres conheçam suas próprias vulvas com a mesma intimidade. Assista ao filme completo em: https://youtu.be/EIaUVu8oJvo

Marília Gabriela aponta que participar da campanha foi natural, pois, além de ter uma relação duradoura com o Boticário, o assunto é pauta em sua vida desde que esteve à frente da extinta TV Mulher: “Acho interessante discutirmos o bem-estar das mulheres, principalmente no que diz respeito a tabus que, muitas vezes, afetam sua liberdade e sua autoestima. Precisamos incentivar que se olhem, se conheçam mais e se encarem sem medo e sem vergonha”, finaliza.

Sobre O Boticário

