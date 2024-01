Mário Pessoa está liberado para os jogos de hoje e amanhã pelo Campeonato Baiano

Após uma reunião extraordinária realizada por meio de videoconferência entre a Prefeitura Municipal, a Federação Baiana de Futebol e as equipes envolvidas, ficou decidido que os jogos da 3ª rodada do Campeonato Baiano serão mantidos no Estádio Mário Pessoa. A reunião teve como objetivo avaliar as condições do estádio e garantir a segurança dos torcedores.

Inicialmente, a Prefeitura de Ilhéus havia emitido a Portaria 001, de 23 de janeiro de 2024, interditando o Estádio Mário Pessoa por cinco dias. No entanto, após uma decisão conjunta, a portaria tornou-se sem efeito, devido à avaliação positiva do sistema de drenagem do campo e ao rápido empenho das equipes das secretarias de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que tomaram as medidas necessárias para a liberação das vias e a limpeza pública.

A videoconferência contou com a participação do secretário da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Luiz Carlos Escuta, o presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Lima, e representantes das equipes envolvidas – Armando Filho (diretor executivo do Barcelona), Rodrigo Xavier (presidente do Itabuna), Mário Silva (supervisor de Futebol do Vitória) e Mayara Correia (presidente do Bahia de Feira).

Os confrontos da 3ª rodada do Campeonato Baiano estão confirmados, com o jogo entre Itabuna e Bahia de Feira marcado para esta terça-feira (23), às 20h15, e o Barcelona enfrentando o Vitória amanhã, quarta-feira (24), às 21h30.

A decisão foi tomada após a garantia da segurança dos torcedores no estádio, levando em consideração as condições favoráveis do sistema de drenagem e as ações rápidas das autoridades locais. A venda de ingressos para as partidas permanece conforme o previsto, nos pontos de venda definidos pelas equipes e na bilheteria do estádio. A população está convidada a comparecer e apoiar seus times neste emocionante evento esportivo.