Martagão realiza primeira cirurgia de cálculo renal por laser do hospital

Instituição filantrópica referência em pediatria, o Hospital Martagão Gesteira, de Salvador, realizou sua primeira cirurgia de cálculo renal por laser. A nova tecnologia permite que o paciente seja submetido a esse tipo de procedimento complexo de forma muito menos invasiva.

O primeiro paciente, um bebê de dois anos cuja família mora no interior do estado, estava com quadro grave e, há mais de um ano, necessitava que o cálculo renal fosse retirado. “Caso não fosse tratado, ele poderia perder o rim. Agora o paciente já teve alta e passa bem”, conta o urologista do Martagão Marco Vaz, que realizou a cirurgia, no final do mês de maio.

O laser, utilizado por endoscopia renal (endurologia), fragmenta os cálculos para que possam ser retirados de dentro do corpo do paciente sem cortes na pele e de maneira minimamente invasiva.

Vaz explica que é importante ressaltar que o cálculo renal é uma doença recorrente. Sem a tecnologia a laser, a criança seria submetida a cirurgias convencionais mediante cortes e, diante da reincidência, podem ocorrer possíveis danos. Com múltiplos procedimentos, por exemplo, o paciente pode ter danos no rim, várias cicatrizes, complicações e infecções.

“O laser é um grande avanço tecnológico e ajuda a reduzir custos. É um procedimento mais caro, mas, ao final, sai mais barato porque o paciente não tem as complicações de cirurgias convencionais. O tempo de internamento, por exemplo, é muito menor. A convencional leva em média duas horas. A de laser, 15 minutos. Há, ainda, uma menor exposição do paciente à anestesia”, acrescenta Vaz.

Segundo o urologista, um estudo de viabilidade está sendo realizado pelo Martagão para que a cirurgia a laser possa ser adotada como procedimento de rotina na instituição.

Diretor médico da Liga Álvaro Bahia (entidade mantenedora do Martagão), Risvaldo Varjão ressalta que a aquisição de novas tecnologias é viabilizada com o apoio da sociedade, que acredita no trabalho desenvolvido pelo hospital. “Por essa razão as doações são tão importantes. Elas nos ajudam a melhorar e expandir nossos serviços para crianças de todo o estado”, diz.

Quem quiser ajudar o Martagão, as doações podem ser feitas diretamente no hospital, das 8h às 17h. Há a opção, também, de apoiar a causa da “Saúde da Criança” por meio do Pix da instituição: [email protected]agaogesteira.org.br. Toda doação é revertida em atendimento de saúde de qualidade para milhares de crianças de todo o estado.