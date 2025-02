Materno-Infantil de Ilhéus chega a 130 municípios baianos e à população oriunda de outros 13 estados atendidos em 2024

Projetado pelo Governo da Bahia para atender a gestantes, puérperas, bebês e crianças de 20 municípios das regiões de Ilhéus e Valença, no baixo-sul da Bahia, o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, no sul do estado, fechou o ano de 2024 com atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS) à população de 130 dos 417 municípios baianos. O aumento é de 15% em relação ao ano de 2023, quando a população de 113 municípios baianos contou com o serviço da unidade.

O HMIJS também registrou crescimento no número de pacientes oriundos de outros estados brasileiros atendidos na unidade. Em 2024, foram representações de 13 estados mais o Distrito Federal, três a mais que o ano anterior, o que revela um crescimento de 21 por cento no âmbito do território nacional.

*Distâncias que salvam vidas*

De acordo com o levantamento feito pela coordenação dos Indicadores de Saúde do hospital, o município mais distante a ter um morador consultado em Ilhéus foi Luís Eduardo Magalhães, uma distância aproximada de 1.050 quilômetros. Ji-Paraná, em Rondônia, a mais de 2.500 quilômetros de Ilhéus, é o município de outro estado, mais distante do hospital e que teve atendimento na unidade baiana.

A diretora-geral do HMIJS, Domilene Borges, atribui essa expansão ao fato de o sul da Bahia ser uma região turística. Parte deste público atendido, reconhece a dirigente, é a população flutuante que visita o sul da Bahia em diversos períodos do ano e que termina por utilizar o Sistema Único de Saúde cuja validade é em todo o território nacional. Mas não é só isso, relata a diretora. “Nesta última terça-feira, por exemplo, tivemos a visita de um casal de Natal, no Rio Grande do Norte, que optou pelo parto do filho aqui em nossa unidade. Eles vieram conhecer o hospital e elogiaram a estrutura da qual já tinham ouvido falar”, informou.

*Referência*

Administrado pela Fundação Estatal Saúde da Família, o Hospital Materno-Infantil é referência de qualidade na região. Idealizado pela Secretaria Estadual da Saúde, foi inaugurado pelo Governo do Estado em dezembro de 2021. Em pouco mais de três anos de funcionamento, já registrou o nascimento de mais de 9 mil e 300 bebês. É, também, o único hospital da Bahia habilitado pelo Ministério da Saúde para atendimento especializado aos Povos Indígenas.

O HMIJS tem porta aberta de maternidade, leitos de UTI neonatal e semi-intensivo, leitos de canguru e centro de parto normal. Já unidade pediátrica consta de 23 leitos e mais 10 leitos de UTI pediátrica, que são 100% regulados. Além da realização de partos e da internação, o hospital oferta atendimento ambulatorial especializado em pré-natal de alto risco, consultas especializadas em obstetrícia, cardiologia, enfermagem, nutrição e psicologia. A unidade funciona também como um polo de desenvolvimento de ensino, reunindo formação acadêmica, pesquisa e produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde.