Materno-Infantil de Ilhéus passa a integrar o Programa Bahia. Estado Voluntário

O Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio (HMIJS), em Ilhéus, é a mais nova instituição integrada à plataforma Bahia. Estado Voluntário, iniciativa do Governo da Bahia que fomenta a prática do voluntariado no Estado, tendo o cidadão como protagonista no desenvolvimento social, com sustentabilidade, qualidade de vida e redução de desigualdades.

Ao apresentar o programa aos colaboradores do hospital, a coordenadora estadual da iniciativa Kátia Camillo, destacou que a proposta central é conectar entidades públicas e privadas e os cidadãos a redes solidárias, inclusivas e colaborativas, unindo esforços para o trabalho voluntário e promovendo a cultura de voluntariado cidadão. Com a plataforma desenvolvida a partir de 2019, a Bahia passou a contar com mais de 23 mil voluntários que atuam em 2.755 projetos e 231 campanhas nos 417 municípios do estado.

Ponte e suporte

Até esta quarta-feira (31), Kátia Camillo trabalha na prospecção e habilitação de projetos e campanhas no HMIJS, levantando demandas e expectativas da instituição hospitalar. Outras iniciativas também estão sendo trabalhadas, a exemplo de formação de equipes de trabalho, elaboração de cartilha, coordenação e aceite de voluntários e capacitação. “Estamos criando uma ponte entre a sociedade e o hospital, permitindo que os voluntários possam oferecer suporte essencial às crianças e suas famílias em momentos de fragilidade”, explica Camillo.

A enfermeira Domilene Borges, diretora-geral do HMIJS, destaca que já existem iniciativas de voluntariado no hospital, a exemplo de projetos de contação de estórias, grupos de orações e acolhimento a gestantes, puérperas e crianças. No entanto, ao passar a integrar a plataforma, ela considera que o número de voluntariados irá se multiplicar, para além do surgimento de novos projetos que passarão a se integrar aos programas de humanização do hospital.

Ferramenta à disposição

A plataforma pode ser acessada pelo endereço www.estadovoluntario.ba.gov.br. O Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio conta com 105 leitos, destinados à obstetrícia, à gestação de alto risco, pediatria clínica, UTI pediátrica, UTI neonatal e centro de parto normal, integrados à Rede Cegonha e atenção às urgências e emergências, com funcionamento 24 horas e acesso por demanda espontânea e referenciada de parte significativa da região sul da Bahia. O investimento do estado foi de aproximadamente 40 milhões de reais, entre obras e equipamentos. A unidade da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) é gerida pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF SUS). Em dois anos e sete meses de funcionamento, já ultrapassou a marca de 8 mil partos. É o único hospital da Bahia habilitado pelo Ministério da Saúde no atendimento aos povos originários. Desde a sua inauguração, já nasceram 300 indígenas nesta unidade do sul da Bahia.