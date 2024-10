Materno-Infantil de Ilhéus promove troca de experiências com profissionais de saúde indígena de Pau Brasil

Único hospital na Bahia habilitado pelo Ministério da Saúde para atendimento especializado aos Povos Originários, o Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, recebeu nesta terça-feira (29), a visita do enfermeiro Iago Santos, coordenador do polo Base do DSEI – Pau Brasil; da enfermeira Patrícia Góes; da técnica Solange de Jesus, ambas da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI); e do representante do Conselho Municipal Indigenista do município, Antônio Ribeiro.

O grupo esteve no hospital para dialogar com a diretora-geral, Domilene Borges, sobre a necessidade de ofertar consultas especializadas para as comunidades indígenas dos municípios de Pau Brasil, Camacan e Itaju do Colônia, que, juntas, têm uma população estimada em 5 mil habitantes.

O encontro foi considerado bastante positivo pelo coordenador do polo e algumas das reivindicações – a exemplo de pré-natal de alto risco, disponibilidade de psicólogos, pediatras e ginecologistas e acompanhamento nutricional – poderão ser ofertadas de imediato.

No dia 8 de novembro, a direção do hospital terá uma reunião com a comunidade indígena da região de Pau Brasil, na Câmara Municipal, às 9 horas. A ideia é ouvir as principais necessidades desta população. O resultado irá compor um relatório contendo a necessidade de ampliação do serviço, iniciativa que está prevista para acontecer já em 2025.

*Mais de 8 mil partos*

O Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio conta com 105 leitos, destinados à obstetrícia, à gestação de alto risco, pediatria clínica, UTI pediátrica, UTI neonatal e centro de parto normal, integrados à Rede Cegonha e atenção às urgências e emergências, com funcionamento 24 horas e acesso por demanda espontânea e referenciada de parte significativa da região sul da Bahia.

O investimento do estado foi de aproximadamente R$ 40 milhões, entre obras e equipamentos. Em dois anos e 10 meses de funcionamento, o HMIJS já ultrapassou a marca de 8 mil e 300 partos, sendo 330 de mulheres indígenas. A Bahia conta com uma população indígena estimada em 34 mil e 800 pessoas, distribuídas em oito polos-base e 139 aldeias por todo o estado.