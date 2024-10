Materno-Infantil de Ilhéus tem aumento superior a 15% no número de internamentos por pneumonia

De 1º de janeiro a 21 de outubro deste ano, o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, registrou o internamento de 382 pacientes com até 15 anos, 11 meses e 29 dias, com quadro viral respiratório. Se comparado ao mesmo período do ano passado, a unidade teve um aumento de 15,75%. Em 2023 foram 330 casos.

Desde 2023, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do HMIJS passou a receber, via Central Estadual de Regulação (CER), pacientes com quadro de pneumonia, ampliando a assistência para toda a região. O município de Ilhéus é o primeiro do interior e o segundo da Bahia, com mais número de casos de pneumonia. Os pacientes que foram internados no HMIJS registraram um significativo índice de recuperação de 99,72%.

Casos

Este ano, o maior número de diagnóstico nos prontuários do HMIJS tem sido de casos de pneumonia bacteriana não especificada, com 105 registros, seguido de casos de Influenza com Pneumonia, com 100. Em 2023 a Bahia registrou 35.312 casos de internações por pneumonia. De janeiro a outubro deste ano, o número já alcançou a marca de 14.703 em todo o estado.

Referência

Gerido pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), o Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio conta com 105 leitos, destinados à obstetrícia, à gestação de alto risco, pediatria clínica, UTI pediátrica, UTI neonatal e centro de parto normal, integrados à Rede Cegonha e atenção às urgências e emergências, com funcionamento 24 horas e acesso por demanda espontânea e referenciada de parte significativa da região sul da Bahia. O investimento do estado foi de aproximadamente 40 milhões de reais, entre obras e equipamentos. A unidade já realizou mais de 8.300 partos. O HMIJS é o único hospital da Bahia referência para atendimento especializado aos Povos Originários.