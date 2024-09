Matou a mulher e dormiu ao lado do corpo

Um homem envolvido com drogas matou a auxiliar de limpeza Marineide dos Santos, Mara, sua esposa, e dormiu ao lado do corpo da vítima. Ao amanhecer, ele se entregou à polícia e confessou o feminicídio, ocorrido no bairro São Pedro, em Itabuna, por volta da 1 hora madrugada desta quarta-feira, 18.

O homem se identificou como Henrique Alves Galvão, que morava com a vítima há cerca de um ano. O casal, segundo os vizinhos, brigava muito por causa do comportamento agressivo de Henrique. Ele, inclusive, já tinha passagem pela polícia por envolvimento com drogas.

Ao confessar o crime, Henrique revelou que estava sob efeito de drogas e de álcool quando cometeu o feminicídio, estrangulando a vítima na cama do casal. Mara, como apurou a polícia, sempre era alertada por amigos sobre possíveis consequências trágicas da violência doméstica a que era submetida de forma rotineira.