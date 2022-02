Matrícula dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Itabuna segue até o próximo dia 15

Os alunos da Rede Municipal de Ensino poderão ser matriculados até o próximo dia 15 depois de a data de encerramento do procedimento ter sido alterada pela Secretaria Municipal de Educação (Seduc). Segundo o professor Waldeck Luz, do Departamento de Planejamento, Pesquisa e Informações Gerenciais (DPPIG), essa mudança não afetará em nada o fluxo de matrículas

“Mesmo após o encerramento do prazo, a legislação permite que os pais ou responsáveis matriculem seus filhos em até 50 dias do início das aulas”, acrescenta. Segundo ele, o que não é aconselhado deixar passar tanto tempo.

“Os pais ou responsáveis devem garantir o quanto antes a vaga do aluno, pois será melhor para o seu desempenho escolar”, argumenta o professor Waldeck Luz, que é coordenador Técnico Pedagógico de Tecnologia Educacional do DPPIG. Até hoje, já haviam sido matriculados mais de 15 mil alunos.

Ele ainda informa que até esta sexta-feira, dia 4, os 10 postos informatizados estruturados para o processo de matrícula ainda funcionarão. “Após essa data, a matrícula será feita diretamente na unidade escolar em que se busca a vaga”, explica.

Portanto, pais e responsáveis devem ficar alerta para procurar os postos nas escolas Lourival Oliveira Soares (Ferradas), Maria Creuza Pereira (Urbis IV), João Mangabinha Filho (Mangabinha).

Também nas escolas municipais Caic Jorge Amado (Jardim Primavera) e Verdes Campos (Monte Cristo).

Ainda, Margarida Pereira (Pedro Jerônimo), Everaldo Cardoso Silva (São Caetano), 28 de Julho (Califórnia), Imeam (Centro) e Luiz Viana Filho (Santo Antônio). O atendimento acontece das 9 às 15 horas.

Já os postos de matrícula que funcionam nas Escolas Everaldo Cardoso Silva (São Caetano), CAIC (Jardim Primavera), Lourival Oliveira Soares (Ferradas), 28 de Julho (Califórnia) e João Mangabinha Filho (Mangabinha) funcionam das 9 às 20 horas, em razão da necessidade de atender os estudantes do turno noturno.

De acordo com o cronograma da Seduc, os estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º, 2º, 3º, 4 º e 5º ano) estão sendo matriculados nesta quarta-feira, dia 2. Já os alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais (6º, 7°, 8º e 9º ano) e da Educação de Jovens e Adultos na quinta e sexta-feira, dias 3 e 4.

Os documentos necessários são: Certidão de nascimento ou RG (original), CPF (original), número do NIS do aluno, comprovante de residência, atestado de escolaridade ou transferência da escola anterior. Importante lembrar: neste ano é preciso apresentar o comprovante de vacina contra a Covid-19.