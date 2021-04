Matrícula para alunos novos na rede estadual de ensino se encerra nesta quarta-feira

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) realiza, nesta quarta-feira (14), o último dia de matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo 2020/21 de alunos novos e transferência para estudantes da rede que desejam mudar de escola. Nesta etapa, organizada por bloco de municípios, estão sendo contemplados estudantes de Salvador e mais 29 municípios, como Lauro de Freitas, Madre de Deus e Porto Seguro, pertencentes ao Núcleos Territoriais da Educação de Senhor do Bonfim (NTE 25); Salvador e Região Metropolitana (NTE 26); e Eunápolis (NTE 27).

Nesta terça-feira (13), foi iniciada a matrícula para alunos novos para o Ensino Médio e suas modalidades, que acontece durante dois dias. Já nesta quarta(14), poderá também ser realizada a matrícula de alunos novos em qualquer ano/série para o Ensino Fundamental. A matrícula para alunos novos do Ensino Médio também poderá ser realizada nesta quarta. Quem é aluno da rede estadual já teve a matrícula renovada automaticamente.

Em São Sebastião do Passé, a 67,6 km de Salvador, Paulo Roberto Moreira matriculou o seu filho Paulo Vinícius Moreira, 15, que estudava na rede privada, na Escola Família Batista e, agora, fará a 1ª série do Ensino Médio, no Colégio Polivalente Monsenhor Luiz Ferreira de Brito. “Me formei neste colégio e hoje matriculei o meu filho, pois conheço o trabalho realizado e sei que ele vai aprender muito, assim como eu também aprendi. Gostei muito do atendimento, porque ocorreu de forma segura, sem aglomeração. Mediram a minha temperatura e me deram álcool em gel para passar nas mãos”, contou.

A matrícula para alunos novos pode ser feita pelo SAC Digital (www.sacdigital.ba.gov.br) ou pelo aplicativo SAC Digital (disponível, gratuitamente, nos sistemas Android e IOS). Para os estudantes ou pais sem acesso à internet, a matrícula pode ser realizada em qualquer escola da rede estadual, mesmo não sendo aquela que o estudante vá estudar, mediante agendamento prévio por telefone. Este também é o critério para os estudantes que são da rede e queiram mudar de escola.

Confira o cronograma desta etapa:

– Até o dia 14 – Transferência de estudantes da rede que desejam mudar de escola, além da matrícula de alunos novos concluintes do 5º ano ou 9º ano do Ensino Fundamental regularmente matriculados na rede pública municipal de ensino, no ano letivo de 2020, cujas escolas não oferecem a série subsequente.

– Dias 13 e 14 – Acontecerá a matrícula para alunos novos para o Ensino Médio e suas modalidades.

– Dia 14 – Serão matriculados os alunos novos em qualquer ano/série para o Ensino Fundamental.

*Como faz a matrícula on-line*

Para fazer a matrícula on-line, o estudante deve fazer o cadastro no SAC Digital. Basta acessar o endereço www.sacdigital.ba.gov.br na internet e clicar na opção “Cadastre-se”. Caso prefira, o estudante pode fazer seu cadastro no aplicativo SAC Digital. O app está disponível para celulares Android e IOS. Se o aluno novo for menor de 16 anos, o cadastro deverá ser feito em nome dos pais ou do responsável.

Na internet ou no app, será necessário preencher e fornecer dados pessoais, como nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e telefones para contato, entre outros, clicando em “Avançar”. Nas páginas seguintes, serão preenchidas informações sobre endereço do estudante e senha para acesso à plataforma. Todos os dados fornecidos serão confirmados na quarta e última páginas.

Uma mensagem será enviada para o e-mail cadastrado no SAC Digital para a ativação da conta. Com isso, o estudante poderá acessar a plataforma em “Entrar”, fornecendo senha e login, e buscar o serviço “Solicitar matrícula para aluno novo”.

Para a comprovação da matrícula, os alunos novos precisarão apresentar, em data a ser agendada com a escola, os seguintes documentos: original do Histórico Escolar; original e cópia da Cédula de Identidade ou Certidão de Registro Civil; original e cópia do CPF; original e cópia legível com data recente do comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU, cartão de crédito ou TV por assinatura); original e cópia da carteira de vacinação; cópia da Cédula de Identidade da mãe do aluno; e cópia do CPF da mãe do aluno.