Matrículas abertas no CEEP Biotecnologia e Saúde em Itabuna; mais de 500 vagas

Jovens e adultos que querem se qualificar para o mercado de trabalho, concluir o ensino médio e ainda se preparar para o ENEM e vestibulares, precisam ficar atentos para uma oportunidade. O CEEP em Biotecnologia e Saúde de Itabuna iniciou o calendário de inscrições e matrículas para o ano letivo de 2022.

São 525 vagas no total, distribuídas nos três turnos, nas modalidades Subsequente (PROSUB), Educação Profissional Integrada (EPI) e Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Os cursos são: Biotecnologia, Nutrição e Dietética, Saúde Bucal, Segurança do Trabalho, Análises Clínicas, Gerência em Saúde e os novos cursos de Gastronomia, Meio Ambiente e Técnico em Alimentos O CEEP, que fica no espaço do antigo Colégio Polivalente, recebe alunos de mais de 19 municípios das regiões sul e baixo-sul do estado.

Direto pro mercado

Mateus Oliveira concluiu o curso de Técnico de Enfermagem em 2014 e desde então trabalha no Hospital Manoel Novaes. Posteriormente se graduou em Enfermagem na UESC e atualmente é professor no próprio CEEP. “Para mim, foi uma porta aberta para mudança de vida. Estou atuando há 8 anos com base em minha formação lá”, finalizou.

Mateus é um dos muitos alunos que saíram do CEEP e estão trabalhando em hospitais, clínicas odontológicas, laboratórios, farmácias, indústrias, entre outros locais. “Como o estágio é obrigatório, boa parte dos estudantes acaba saindo do curso já com emprego garantido. Além disso, o CEEP faz parte do Programa 1° Emprego, do Governo Estadual”, explica Jô Marinho, diretora geral da instituição.

Ainda de acordo com a diretora, o foco é preparar os alunos para o mercado de trabalho, a partir de uma formação técnica, humana, cidadã e emancipatória. “Para isso, contamos com uma equipe de professores com formação específica nas áreas, inclusive muitos mestres e doutores. Temos ainda um conjunto de laboratórios equipados com aparelhos bastante modernos.” Mais informações sobre os cursos, datas das matrículas e documentos necessários pelo telefone (73) 3613-8051/98848-6534 (Graziele) e no @ceep_biotecnologiaesaude.

PROSUB – Subsequente

Inscrição: de 07 a 18/01

Sorteio: 20/01

Inscrição online pelo site educação.ba.gov.br

Duração do curso: 1 ano e meio

Público: quem concluiu o ensino médio

EPI – Educação Profissional Integrada

Matrículas: 25/01: alunos da rede estadual; 26 e 27/01: para alunos da rede municipal; 31/01 e 01/02: para todos alunos

Matrícula presencial (sem sorteio) no próprio CEEP.

Duração do curso: 3 anos

Público: quem concluiu o nono ano, seja da rede estadual, municipal ou particular.

PROEJA – Educação de Jovens e Adultos

Matrículas: 25/01 a 01/02

Matrícula presencial (sem sorteio) no próprio CEEP.

Duração: 2 anos e meio

Público: jovens e adultos a partir de 18 anos que não concluíram o ensino médio