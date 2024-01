Matrículas abertas no Projeto Aquático no Ciso e Vila Olímpica em Itabuna

Os interessados em praticar natação e hidroginástica já podem se inscrever no Projeto Aquático, da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Itabuna. As inscrições podem ser feitas na Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso, no São Caetano, até dia 18 deste mês, das 13h30min às 17 horas.

Podem ser matriculadas crianças, a partir dos 3 anos de idade, para natação, e adolescentes desde os 16 anos, para hidroginástica. Para adultos que já participam do projeto é necessário apresentar fotocópia do atestado médico e do RG (Carteira de Identidade) e duas fotos 3×4.

Já para crianças são necessários: atestado médico, comprovante de matricula escolar, fotocópias da certidão de nascimento ou do RG com os originais e duas fotos 3×4.

As aulas vão acontecer de segunda a quinta-feira. “Mais de 500 pessoas já fizeram a inscrição”, segundo a coordenadora do Projeto Aquático na Vila Olímpica, professora Nilza Campos.

No Centro de Integração Social (CISO), no bairro de Fátima, as matrículas para crianças, a partir de 8 anos, adolescentes e idosos acontecem apenas no dia 29 de fevereiro, entre 8 e 12 e 14 e 18h. Quem informa é a professora de Educação Física e coordenadora do Projeto Aquático no Ciso, Jacqueline de Oliveira Santos. A documentação exigida é a mesma da Vila Olímpica.