Matrículas abertas para curso de eletricista com 160 horas

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), em parceria com SENAI, abre matrículas para curso de eletricista instalador predial de baixa tensão, com 160 horas/aulas, destinada a candidatos com ensino fundamental completo, a partir de 18 anos.

As inscrições acontecem a partir de segunda-feira, dia 14, até o dia 22, entre 8 e 14 horas, na Casa do Bolsa Família, na Avenida Amélia Amado, 1.500, Centro Comercial de Itabuna.

Gratuito, o curso vai oferecer 40 vagas, com as aulas entre 13 e 17 horas se iniciando no dia 23 de outubro até 17 de dezembro, no mesmo local da inscrição. Para a inscrição são necessárias fotocópias da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência.