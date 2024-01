Matrículas na rede municipal de Itabuna começam na próxima segunda

A Secretaria Municipal da Educação de Itabuna alerta pais e responsáveis sobre datas de matrículas na Rede Municipal de Ensino. O período de maior atenção começa na próxima segunda-feira, dia 22.

De acordo com a Portaria nº 01, publicada na edição eletrônica do Diário Oficial nº 6057, do dia 10 de janeiro, os pais e responsáveis que querem seus filhos permaneçam estudando na rede pública do município devem se dirigir aos postos de matrículas no período de 22 a 24 de janeiro.

Mas atenção: os dias de matrícula para ano escolar acontecerão conforme o seguinte cronograma: Dia 22, será para alunos matriculados nas creches e pré-escola, no dia para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e dia 24, estudantes dos anos finais (6º ao 9º ano).

No período, as matriculas acontecerão em 11 postos, das 9 às 15 horas, nos seguintes locais: Ferradas – Escola Municipal Lourival Oliveira Soares, na Rua dos Bandeirantes, s/n; Urbis IV – Grupo Escolar Professora Maria Creuza Pereira, no Caminho 9, s/n; Mangabinha – Escola Municipal João Mangabinha Filho, na Rua Nossa Senhora das Graças, s/n.

No Jardim Primavera – Centro de Atenção Integral à Criança Jorge Amado (CAIC), no Caminho 6, s/n; Monte Cristo – Escola Municipal Verdes Campos, na Rua C – Quadra B, nº115; Pedro Jerônimo – Escola Municipal Margarida Pereira; São Caetano – Grupo Escolar Professor Everaldo Cardoso, na Rua da Frente, s/n – Sarinha Alcântara (antigo Colégio Félix Mendonça).

No Centro – Instituto Municipal de Ensino Aziz Maron (IMEAM), na Rua Adelino Kfoury Silveira, s/n; Fátima – Escola 28 de Julho (CISO), na Rua Francisco de Ferreira da Silva, nº97; e Núcleo de Tecnologia Municipal de Itabuna NTM (CISO); na Rua Francisco de Ferreira da Silva, nº97; e no Santo Antônio – Escola Municipal Luiz Viana Filho – na Avenida José Monstans, nº 200.

Já nas escolas que oferecem o segmento da Educação para Jovens e Adultos (EJA) noturno, as matrículas ocorrerão no dia 29, a partir das 18 e até as 20 horas.

Cronograma

Para os alunos que desejam ingressar na Rede Municipal de Ensino, o período para efetuar a matrícula será nos dias 25, 26 e 29, obedecendo ao cronograma. Dia 25, para alunos de creche e pré-escola; dia 26, anos iniciais e dia 29, para estudantes dos anos finais e EJA.

Para os estudantes que residem na zona rural (Escolas de Campo), as matrículas serão na própria escola em que estudam, nos dias 22, 23 e 24, sempre pela manhã.

De acordo com o diretor do Departamento de Pesquisas Pedagógicas, Planejamento e Informações Gerenciais (DPPIG) da Secretaria Municipal da Educação, Waldeck Gonçalves Luz, atualmente a Rede Municipal de Ensino acolhe 19 mil alunos. Em 2024 está oferecendo aproximadamente três mil novas vagas.

Atendendo à determinação do prefeito de Itabuna, Augusto Castro, a rede vai acolher e cuidar das crianças e jovens, inclusive oferecendo mobiliário novo e material pedagógico atualizado.

“A Secretaria Municipal da Educação está de braços abertos para acolher os sonhos de cada estudante e de cada família na intenção de oferecer experiências singulares e inovações no processo de aprendizagem, que ajudam a fazer a diferença na formação das crianças e jovens do nosso município”, completou.