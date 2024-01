Matrículas para novos alunos da rede municipal até quarta-feira

®

As matrículas para os novos alunos da Rede Municipal de Ensino seguem até quarta-feira, dia 31, em cada uma das unidades escolares da Secretaria Municipal da Educação. Contudo, somente vão até hoje, dia 29, nos 11 postos de matrículas espalhados pela cidade.

Os postos funcionam nos colégios: Lourival Oliveira Soares, em Ferradas, Frederico Smith Lima, na Urbis IV, João Mangabinha, no Mangabinha, Everaldo Cardoso, no Sarinha Alcântara (antigo Félix Mendonça), CAIC Jorge Amado, no Jardim Primavera, Margarida Pereira, no Maria Pinheiro, Flávio Simões (provisoriamente no CISO, no Fátima), IMEAN, no Alto Maron, e Luiz Viana Filho, no Santo Antônio.

As matrículas podem ser feitas das 9 às 15 horas e estão disponíveis para as séries finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º. O diretor do Departamento de Pesquisas Pedagógicas, professor Waldeck Gonçalves Luz, orientou os pais que levem CPF, RG ou certidão de nascimento e cartão de vacina atualizado. Para alunos a partir do 2º ano, atestado de escolaridade e comprovante de residência.

Outro grupo

Já nos dias 30 e 31, as matrículas acontecem nas escolas onde os alunos desejam estudar. O diretor afirmou que em algumas as escolas há vagas insuficientes porque foram ocupadas na série seguinte pelos alunos da casa. “No IMEAN e no Lúcia Oliveira, por exemplo, não têm mais vaga. Mas, em outras unidades ainda é possível”, esclareceu o professor Waldeck Luz.

A previsão é de que o ano letivo comece no próximo dia 21 de fevereiro. “A expectativa do prefeito Augusto Castro e da secretária municipal da Educação, Adriana Tumissa, é que neste ano as aulas aconteçam com todas as escolas já reformadas”, disse o diretor do Departamento de Pesquisas Pedagógicas.