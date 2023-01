Matrículas para o ano letivo de 2023 estão abertas em Itabuna

Até o próximo dia 3 de fevereiro, a Prefeitura de Itabuna prossegue com as matrículas dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Algumas normas para a matrícula foram estabelecidas pela Secretaria Municipal da Educação, seguindo um cronograma que estabelece datas específicas para cada perfil de aluno, seja renovação de matrícula, transferência ou matrícula de novos alunos.

A matrícula dos alunos de escolas que não oferecem o ano/série subsequente; não renovaram, e também, para os alunos novos, acontecerá de 23 de janeiro a 3 de fevereiro. Alunos pertencentes às unidades escolares da zona urbana e que não permanecerão na mesma unidade, serão matriculados em três períodos distintos.

No dia 23 de janeiro serão matriculados alunos da Educação Infantil que estão na creche e pré-escola. Nos dias 24 e 25, alunos dos anos iniciais (1º, 2º, 3º, 4 º e 5º ano) do Ensino Fundamental, enquanto no dia 26, os alunos dos anos finais (6º, 7°, 8º e 9º ano) do Ensino Fundamental e do segmento Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Alunos novatos das escolas da área urbana serão matriculados no período de 27 de janeiro a 3 de fevereiro, também seguindo um cronograma de datas de acordo com a série. Os alunos da Educação Infantil (creche e pré-escola) serão matriculados no dia 27 de janeiro.

A matrícula dos novatos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º, 2º, 3º, 4 º e 5º ano) será nos dias 30 e 31 de janeiro. Já alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais (6º, 7°, 8º e 9º ano) e segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão matriculados nos dias 1º e 2 de fevereiro.

É importante lembrar que a matrícula dos alunos das Escolas do Campo serão feitas nas próprias unidades em datas específicas, que serão divulgadas posteriormente. Já os alunos que perderem os prazos estabelecidos poderão efetuar suas matrículas no dia 3 de fevereiro.

Para a matrícula, pais ou responsáveis devem se dirigir a um dos 10 Postos de Matrícula informatizados, das 9 às 15 horas, munidos de Certidão de Registro Civil; Documento de Identidade; CPF (original); Comprovante de residência.

Também, Atestado de escolaridade ou Transferência da escola anterior; Cartão do SUS; Carteira de Vacinação, devidamente atualizada; Comprovante de vacina da COVID-19; Duas fotos 3×4; e Laudo ou relatório médico comprobatório para os Alunos Público-alvo da Educação Especial (PAEE).

A escola que tem EJA noturno funcionará das 18 às 20 horas para a matrícula.

Os Postos de Matrícula informatizados são: Escola Municipal Lourival Oliveira Soares (Ferradas), Grupo Escolar Maria Creuza P. da Silva (Urbis IV); Escola Municipal João Mangabinha Filho (Mangabinha), Centro de Atenção Integral à Criança Jorge Amado (CAIC), Jardim Primavera.

Ainda, Escola Verdes Campos (Monte Cristo), Escola Municipal Margarida Pereira (Pedro Jerônimo), Grupo Escolar Municipal Professor Everaldo Cardoso (São Caetano), Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM), Centro; NTM CISO, Fátima; e Escola Municipal Luiz Viana Filho (Santo Antônio).