MCDonalds confirma loja no Ipê Boulevard em Ilhéus

A rede MCDonalds, uma das maiores franquias do mundo, com aproximadamente 2.500 lojas no Brasil, confirmou a implantação de um restaurante do Mc Donalds com Drive Thru no Ipê Boulevard, empreendimento que será construído em Ilhéus liderado pelos empresário Manoel Chaves Neto e os sócios locais da G2 Investimentos, Camilo Carvalho e Rodrigo Mendonça.

Localizado no centro da cidade, convergindo com a zona Norte e a Zona Sul, num local de fácil acesso, onde funcionou a antiga Maternidade Santa Isabel, o Ipê Boulevard ocupará uma área construída de 5.451 m2, com 4.267 m2 de ABL, em dois pisos, com 2 lojas-âncora, 1 academia e vinte lojas-satélites, três elevadores e 66 vagas de estacionamento.

O Ipê Boulevard traz um conceito de mall urbano de vizinhança, serviço e conveniência, num ambiente moderno, prático e com uma variedade de mix de produtos e serviços. Sem pretensão de ser um shopping center, o Ipê Boulevard, carregará na sua arquitetura moderna e arrojada um ambiente confortável e aconchegante, proporcionado segurança, bem está e agregando valor na vida da população de Ilhéus, do Sul da Bahia e dos turistas.

Manoel Chaves Neto destaca que “Ilhéus se tornou nos últimos anos e com grandes possibilidades de se consolidar como uma das melhores cidades para se investir do interior da Bahia, diante a gestão estreita do competente e trabalhador prefeito Mário Alexandre com o ex-Governador Rui Costa, o Senador Otto Alencar, os Deputados Paulo Magalhães, Rosemberg Pinto e Soane Galvão, dentre outros, proporcionado investimentos vultuosos na cidade que modificaram totalmente a atratividade de Ilhéus”. “Esperamos, que a mesma relação seja prolongada com o nosso atual Governador Jerónimo Rodrigues”, diz.

“Temos a expectativa de inaugurar o Ipê Boulevard em novembro de 2023, para proporcionar um novo estilo de vida e uma dinâmica que a população merece. Em breve, mais novidades e novas marcas serão anunciadas”, finaliza Manoel Chaves Neto.