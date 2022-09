Médica morre eletrocutada por secador de cabelo

A suspeita é de que a médica tenha morrido enquanto se arrumava para ir ao trabalho. Em nota, a polícia informou que ela sofreu uma descarga elétrica. O corpo da médica foi encontrado com o secador ao lado.

Por causa da demora de chegar no trabalho, colegas tentaram contato com ela e não conseguiram. O grupo então buscou a família da médica e a Polícia Militar. Eles conseguiram localizar o proprietário do imóvel em que Ana Paula morava, sozinha.