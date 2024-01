Medicina Unex oferta até 30% de desconto para ingresso com nota do Enem

A Unex – Centro Universitário de Excelência, em Feira de Santana, disponibiliza uma excelente oportunidade para os estudantes que sonham ingressar no curso de Medicina nota máxima do MEC através do bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem. A instituição está ofertando 25 vagas com descontos de até 30% no curso de Medicina para aqueles que tiraram notas acima de 600 pontos no exame.

Para essa modalidade de acesso ao curso, os interessados devem acessar a Calculadora Unex para calcular o desconto correspondente à nota obtida. Além disso, devem realizar as inscrições presencialmente ou através do site, mediante o pagamento de uma taxa de R$150,00, e confirmar a matrícula até o dia 09/02 para acionar o desconto.

Apesar das 25 vagas ofertadas com desconto para ingresso no grupo e em consonância com a tradição de ensino de excelência do curso de Medicina da Unex, a instituição exige, para ingresso, a nota mínima de acesso de 450 pontos nas provas realizadas de 2017 a 2022. Também é necessário que o candidato não tenha obtido nota zero na redação do Enem.

Para mais informações, os interessados devem consultar o regulamento no site.

Sobre a Unex

A Unex é uma Instituição de Ensino Superior que oferece o curso de Medicina com nota máxima na avaliação do MEC. Localizada nas cidades de Feira de Santana e Itabuna, a Unex proporciona acesso a uma educação de qualidade e contribui para a interiorização do ensino médico.

Focada na abordagem humanística, evolução e inovação, a Unex possui um corpo docente altamente qualificado – formado por médicos locais, mestres e doutores com vasta experiência profissional. Uma infraestrutura moderna que proporciona aos estudantes um ambiente propício para a aprendizagem prática e o desenvolvimento de habilidades essenciais.

O curso de Medicina da Unex conta com um modelo pedagógico personalizado às necessidades locais, que utiliza o PBL – o estudo baseado na resolução de problemas – e diversas outras metodologias ativas, intercalando teoria e prática desde o primeiro semestre do curso e inserindo o aluno como protagonista do seu aprendizado.

A Unex se destaca, ainda, por suas parcerias de excelência com instituições de saúde e hospitais, oferecendo aos estudantes aulas práticas desde o primeiro semestre, oportunidades de estágio e vivência junto à comunidade, enriquecendo sua formação e preparando-os para a realidade profissional. Essa abordagem integrada, combinada com uma sólida base teórica, permite que os futuros profissionais desenvolvam competências técnicas, éticas e humanísticas fundamentais para o exercício da Medicina.