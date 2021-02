O médico Ubirajara Ivan Alcântara da Silva, Dr. Bira, morreu na madrugada desta quarta-feira, 24, no hospital Calixto Midlej Filho, em Itabuna. Ele tinha 69 anos de idade.

Dr. Bira, segundo a família, submeteu-se a uma cirurgia no abdômen para a retirada de um tumor. Houve complicações e ele acabou falecendo.

O corpo está no SAF, no Alto da Conquista , em Ilhéus, cidade onde o médico morava e trabalhava como anestesista no hospital São José.