Médico de Itabuna entre os mortos na 101; perfeito decreta luto no município

Depois de divulgar Moção de Pesar, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), decretou luto por três dias no município em homenagem póstuma ao pediatra Carlos Alberto Matheus Alves. O médico foi uma das vítimas da tragédia envolvendo um ônibus e uma van, que foram abalroados na rodovia BR-1011, no distrito de Mundo Novo, em Eunápolis, pelo último vagão de uma carreta bitrem carregada de eucalipto.

O vagão tombou, desprendeu e rodou na pista. A carga atingiu em cheio o ônibus e a van, que seguiam no sentido contrário da pista. Pelo menos 12 pessoas morreram na hora, dentre as quais o pediatra. As demais foram removidas em ambulâncias para hospitais de Eunápolis e Porto Seguro.

Na mensagem a familiares e amigos do médico, o prefeito de Itabuna externa condolências em reconhecimento ao profissionalismo e dedicação do pediatra que prestou serviços para a saúde do município de Itabuna por mais de 13 anos. Natural de Itabuna, nascido em 1º de agosto de 1958, Carlos Alberto era solteiro e funcionário efetivo da Prefeitura, desde 26 de maio de 2008

“Doutor Carlos Alberto atuava nas Unidades Básicas de Saúde de referência UBS José Edites dos Santos, no Bairro São Caetano, e UBS Albert Teixeira Barreto, no Bairro Califórnia. Ele também já havia exercido suas funções como médico PSF na Unidade de Saúde da Família Raimundo Freire, no Bairro Nova Califórnia e atuou como médico pediatra durante toda a pandemia na UPA Monte Cristo”, relata a Moção.

Foi também coordenador do SAMU-192, em Itabuna, e coordenador médico da Maternidade Ester Gomes”, dizem em duas moções de pesar o prefeito Augusto Castro e a secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar. O decreto de luto será publicado pela Secretaria de Governo.