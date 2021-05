Médico de Itabuna morre em acidente na estrada de Jequié

Um acidente de carro matou hoje (17) pela manhã o médico Lauro de Melo Pita (foto), de 53 anos de idade. Ele viajava num automóvel modelo SUV, que chocou-se contra uma caçamba na BR -330, entre os municípios de Jequié e Jitaúna.

Dr. Lauro, que era anestesista, tinha fortes ligações com Itabuna. Aqui, trabalhou no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, além da Maternidade Ester Gomes, onde prestou serviço por cerca de 20 anos.

Em nota, a maternidade lamentou a morte do médico. “Um ser humano dedicado, comprometido com seu trabalho, um colega querido por todos da instituição. À família enlutada, as nossas sinceras condolências, que Deus em sua infinita bondade traga o conforto nesse momento difícil de separação física”, finaliza a nota.

O acidente que matou Dr. Lauro ocorreu por volta das 7 horas, nas proximidades da fazenda Provisão. O médico morreu na hora entre as ferragens do carro, e o corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Já o motorista da caçamba, segundo Polícia Rodoviária, nada sofreu.

MOÇÃO DE PESAR

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, se irmana na aos parentes, amigos e colegas de profissão que lamentam a morte do médico anestesiologista Lauro de Melo Pita, 52 anos, em decorrência de uma colisão envolvendo um automóvel da categoria SUV e uma caçamba, na manhã desta segunda-feira, dia 17, na rodovia BR-330, entre Jitaúna e Jequié.

Entre seus colegas, doutor Lauro deixa o profissionalismo no atendimento aos pacientes do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, e em outras unidades hospitalares.

Entre os seus amigos, a imagem de um companheiro fraterno e bom.

E, entre seus parentes, a felicidade de tê-lo como filho e amigo no seio familiar.

Agora, ficará a certeza de que Deus confortará a todos que o amavam e o admiravam, sua lembrança e a saudade

Itabuna, 17 de maio de 2021.

Augusto Castro

Prefeito