O médico Theovaldo Araújo, 73 anos, figura entre os atuais 39 pacientes internados na UTI em Itabuna com Covid-19. O cardiologista está intubado no hospital Calixto Midlej Filho. De acordo com o boletim médico desta quarta-feira, 12, Dr. Theovaldo está com estado de saúde estável.

A seguir, o boletim epidemiológico da Covid divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna. O número de mortes chegou a 518 desde o início da pandemia.