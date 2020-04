Médico morre em ambulância envolvida em acidente

Uma colisão entre uma ambulância e um carro de passeio resultou na morte de três pessoas, na madrugada desta quinta-feira, 2, na BR-101, próximo ao trevo de Uruçuca, cidade vizinha a Itabuna, no sul da Bahia.

Entre os mortos está médico Paulo Afonso Dias Mendes, de 65 anos de idade. Ele estava na ambulância juntamente com uma enfermeira, que sofreu ferimentos leves. Foi medicada e liberada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as outras vítimas fatais do acidente, ainda não identificadas, estavam no carro de passeio. Morreram na hora; não houve tempo para socorro.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista do carro de passeio se perdeu numa curva, o que motivou o acidente. O carro rodou na pista antes de bater de frente com a ambulância.