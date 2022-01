“Mega Aniversário Itão” brinda moradores de Itabuna com mais 2 carros 0 km

Ficam em Itabuna os dois últimos veículos da campanha promocional Mega Aniversário Itão, sorteados na quarta-feira (19), na loja da avenida Amélia Amado, no Centro Comercial. Os ganhadores são Admilson Rosa dos Santos, morador do bairro São Caetano, e Ana Karoline Santos Alves, do Castália.

Com isso, chega ao fim a campanha que celebra os 60 anos dos hipermercados Itão, com lojas em Itabuna e Ilhéus. Foram sorteados para os clientes quatro carros HB20 0 km – a maior premiação da rede. Os dois primeiros veículos, sorteados em julho e outubro de 2021, saíram para as cidades de Buerarema e Itabuna.

Mas, a tradição de premiar os clientes continua, como garantiu o gerente comercial Iran Lima. “Em breve será divulgada a premiação da campanha deste ano de 2022 e, para concorrer, é só realizar compras em qualquer loja da rede Itão, tanto de Itabuna quanto de Ilhéus. A cada cinquenta reais em compras, são gerados cupons para o sorteio”, adiantou Iran.

Ele assegura que o Itão busca ofertar o melhor para os seus clientes. Além de premiá-los, oferece as melhores condições de pagamento, possibilitando o parcelamento das compras em até quatro vezes sem juros nos cartões de crédito e até 60 dias no cheque (para isso é necessário realizar o cadastro prévio).

E pensando em facilitar o dia-a-dia dos consumidores, o hipermercado disponibiliza aplicativo para realização de compras online, seja no atacado ou varejo. Nele, o consumidor escolhe seus produtos, recebe em casa ou retira em horário agendado, na loja do Centro Comercial, em Itabuna.

“Toneladas de amor”

Prossegue a Campanha Toneladas de Amor, que arrecada alimentos não perecíveis e surgiu com objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. No momento, com foco nas famílias atingidas pelos efeitos das chuvas na região.

A cada quilo de alimento doado pelos clientes e por toda a comunidade, nas lojas da rede, o Itão se compromete em doar mais um quilo. Muitas famílias de toda a região já foram beneficiadas com essa mobilização. Continua o apelo: “Faça sua parte, participe e doe Toneladas de Amor”.