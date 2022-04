Mega-Sena, Quina e Lotofácil: as principais loterias do Brasil

O Brasil, atualmente, tem cerca de 10 modalidades lotéricas – e vai lançar mais uma, muito em breve – e elas, juntas, agregam cerca de 80% dos valores arrecadados pelo setor, em todo o território nacional. O brasileiro ama jogar na loteria e quase sempre opta por uma das três, quando não aposta em todas ao mesmo tempo.

Há pequenos “brilharecos” com a Dupla Sena, Timemania ou até mesmo a Raspadinha, mas nada se compara com a comoção nacional que acontece quando os resultados destas loterias destacadas são divulgados nas redes sociais ou quando tem sorteio especial no meio e no final do ano, além da Semana da Pátria, no caso da Lotofácil.

Se você quer aprender um pouco mais sobre cada uma das modalidades, fique ligado nos detalhes explicados abaixo:

Mega-Sena

Dias de sorteio – quartas e sábados.

Quanto custa – R$ 4,50

Quantos números por aposta mínima – 6

Números que mais saem – 53 – 10 – 05 – 42 – 37 – 33 – 04 – 23 – 27

Como jogar – Em um volante com 60 números, o apostador deve escolher 6 deles e marca-los. A preferência é que se jogue em números espalhados, já que as sequências muito longas têm pouca chance de serem sorteadas. Começa-se a receber prêmios a partir do acerto de 4 números.

Quina

Dias de sorteio – Diariamente, com exceção dos domingos e feriados

Quanto custa – R$ 2,00

Quantos números por aposta mínima – 5

Números que mais saem – 04 – 49 – 31 – 52 – 53 – 39 – 15 – 44 – 26

Como jogar – Em um volante com 80 números, o jogador deve escolher apenas 5 deles, também espalhados por todo o bilhete. Com apenas 2 números, o apostador já é premiado com valores simbólicos.

Lotofácil

Dias de sorteio – Diariamente, com exceção dos domingos e feriados

Quanto custa – R$ 2,50

Quantos números por aposta mínima – 15

Números que mais saem – 10 – 13 – 24 – 20 – 11 – 25 – 04 – 03 – 14 – 10

Como jogar – Esta modalidade é diferente de todas as outras. São apenas 25 números, o jogador deve escolher 15 deles e marcar, na ordem que achar melhor. Muitos números em sequência acabam sendo sorteados, a aleatoriedade é a regra. As premiações começam a partir da marcação de 11 números corretos.

O aumento das apostas em bolões

A cada sorteio, mais e mais acertadores das modalidades saem de jogos feitos em consórcios conhecidos como bolões. Várias pessoas se juntam – podem ser parentes, colegas de trabalho, amigos ou até mesmo desconhecidos – e realizam uma aposta em conjunto, concorrendo a milhões de reais juntinhos.

O motivo disto ter aumentado nos últimos tempos é o fato de que os bolões passaram a ser legalizados. Se antes, tudo era realizado na surdina, sem comprovantes individuais, agora a regulamentação fez com que os próprios sites de apostas lotéricas ofereçam esta possibilidade de aposta a qualquer pessoa maior de 18 anos.

Além da popularização, as pessoas perceberam que a possibilidade de várias pessoas investirem juntas faz com que as chances de acertar o resultado dos sorteios cresçam, já que o dinheiro investido também aumenta. Tanto apostam em uma quantidade de bilhetes muito maior, como podem optar por marcar números extras em um mesmo volante, aumentando a probabilidade de acerto.

Agora que você já sabe o segredo das três modalidades mais conhecidas da loteria brasileira, corra a uma lotérica mais próxima e faça sua fezinha. Ou então, nem precisa sair de casa! Baixe o seu aplicativo preferido ou acesse o site da empresa de loteria de sua preferência e comece a fazer sua fezinha. Quem sabe não chegou a sua vez de ficar milionário da noite pro dia?