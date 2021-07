Mega-sena sorteia R$ 2,5 milhões; Timemania tem R$ 11 milhões

A Mega-Sena pode pagar R$ 2,5 milhões nesta quarta-feira (21), pelo concurso 2.392. O sorteio será realizado a partir das 20 horas, no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).

O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50. Caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 6.115 de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em automóveis, o prêmio seria suficiente para comprar uma frota de 50 carros populares de R$ 50 mil cada.

No sorteio do último sábado (17), uma aposta simples de seis números, de Colatina (ES), levou o prêmio de R$ 76,2 milhões, o segundo maior da modalidade em 2021. As dezenas sorteadas foram: 05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50.

Timemania

A Timemania pode pagar o prêmio acumulado de R$ 11 milhões para quem acertar os sete números da faixa principal. O sorteio do concurso 1.665 será realizado a partir das 20 horas desta terça-feira (20).

Para apostar, basta escolher dez números entre os 80 disponíveis e um time do coração ou pedir a surpresinha. Os apostadores concorrem a prêmios nas faixas de acertos de 7, 6, 5, 4, 3 números e, ainda, se acertar o time do coração. O valor da aposta única é de R$ 3.

As apostas para a Mega-Sena e Timemania podem ser feitas até as 19 horas dos dias dos sorteios nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco.