Mel do cacau será tema de conferência em Ilhéus

Uma conferência voltada a discutir as potencialidades do cacau para além da produção chocolateira está chegando a Ilhéus no final do mês de julho. Trata-se da 1ª Conferência do Mel de Cacau – Transformando Resíduo em Valor, promovida pela CacauLabs. Organizado para marcar o encerramento do primeiro projeto da Startup, financiado pela Fundação Cargill no edital da 5ª Edição – Alimentação em Foco, o evento tem como público-alvo, principalmente famílias da agricultura familiar e pequenos produtores de cacau que têm interesse em expandir os seus produtos e receitas explorando as potencialidades do beneficiamento do Mel de Cacau e a sua transformação em produtos derivados. A conferência acontecerá no próximo sábado, dia 22 de julho de 2023 no Hotel Aldeia da Praia, em Ilhéus.

Além de reunir produtores de mel de cacau da região, a conferência tem objetivo de criar um fórum e compartilhar conhecimentos com demais interessados (público consumidor em potencial) para fortalecer a rede de inovação do mel de cacau no Brasil

As primeiras atrações já confirmadas são as mesas de discussão “Mel de cacau: qual o seu valor? A pergunta de milhões!”, com a participação de produtores como Paulo Torres da Fazenda Novo Oriente e Osvaldo Brito, da Fazenda Taboquinhas, e “Empreendendo com o mel de cacau: inovações atuais e tendências”, com a presença de empreendedores que estão utilizando o mel de cacau como insumo. Destaca-se nesta segunda a presença da presidenta da Cooperativa de Serviços Sustentáveis da Bahia, Carine Assunção, que trará detalhes sobre a concepção da Cerveja Cabruca, que incorpora o mel de cacau para um sabor mais rico e uma cerveja mais nutritiva. Os palestrantes dessa mesa também irão falar sobre sua visão do futuro do mel de cacau

O encontro também contará com exposições inéditas de produtos derivados do mel de cacau e materiais audiovisuais da expedição da equipe da CacauLabs em 2021! O evento também conta com o apoio da Cacaus Biocosméticos que recebeu em 2022 financiamento da Fundação Cargill para realizar a segunda etapa do projeto do mel de cacau explorando sua saudabilidade com foco nas propriedades prebióticas e probióticas nos alimentos.

A CacauLabs terá mais detalhes ao longo das próximas semanas, e você pode acompanhar as novidades no Instagram da Startup, e fazer a inscrição pelo site https://www.cacaulabs.com/

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas!