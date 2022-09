Melhores do Itapedro serão premiados hoje com troféu

Ouro da Casa, Melhor Show e Atração Revelação, são as três categorias escolhidas pelo público por meio de votação popular a serem premiadas com o Troféu Ita Pedro 2022, em mais uma promoção da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC). A solenidade de premiação será nesta quinta-feira, 29, a partir das 19 horas, na Praça de Alimentação do Shopping Jequitibá, com a participação de artistas regionais, autoridades, imprensa e será aberta ao público.

O presidente da FICC, Aldo Rebouças, explicou que a premiação é concedida de forma simbólica, “mas expressa aquele momento em que os artistas e bandas deram um show de apresentação que encantou o grande público presente”. Para complementar, ele diz que esta é também uma forma que a Prefeitura tem para reconhecer o trabalho artístico e de valorizar os artistas locais e da região.

Com relação a Festa do São Pedro – o Ita Pedro: O Melhor São Pedro de Todos os Tempos, o presidente da FICC afirma que a proposta da Prefeitura é fixar a marca no calendário oficial de grandes eventos juninos do Estado da Bahia.

Categorias Premiadas

A votação popular que premiará os melhores entre os melhores foi feita pela plataforma Google Forms, e encerrada no início de agosto, levando as atrações locais e regionais: Cacau com Leite, Cris Lima, Pegada X, Kaio Oliveira, Neto LX, Lordão, Sinho Ferrary, Noberto Curvelo, Trio da Huanna e Neto Gasparzinho a concorrerem na categoria Ouro da Casa.

Já na categoria Melhor Show disputarão os artistas nacionais Alcymar Monteiro, Zé Vaqueiro, Harmonia do Samba, MC Rogerinho, Batista Lima, Solange Almeida, Tarcísio do Acordeon, Eber Lima e Miguel, João Gomes, Marcynho Sensação, Lá Fúria, Kart Love, Bell Marques e Thiago Brava. Por último, concorrerão ao troféu como Atração revelação: Cris Mel, Originais do Forró, A Tarraxada, Pegada X e Cristal Som.