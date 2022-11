Memorial Lady Machado e ReCanto das Artes enriquecem cultura de Santaluz

O município de Santaluz, localizado no território baiano do Sisal, ganhará um importante equipamento cultural, com a inauguração do ReCanto das Artes, no próximo dia 17 de novembro, às 19 horas. O espaço funcionará no Memorial Lady Machado, na avenida Santa Luzia, ao lado da Igreja de Pedra. A abertura é uma iniciativa conjunta da atriz e produtora Eva Lima e um grupo de artesãs da cidade.

Na noite da inauguração, as organizadoras receberão convidados para uma celebração cultural que terá apresentações de música, teatro e literatura, além de exposição com o melhor artesanato da região. A programação será gratuita e contará com participações especiais de Binha Campelo, Murilo Costa e Ana Carolina (música), Nicolas Deatles e Danilo Santos (teatro), Guto Oliveira (Alambique Cultural) e Valeska Oliveira (receptivo).

Resgate

Conforme explica Eva Lima, a proposta do ReCanto das Artes surgiu com sua inquietação, após perceber a necessidade de alguns segmentos artísticos terem um local para expor seus trabalhos. “Daí veio o convite para duas artesãs, Fátima e Cícera, depois mais duas, Marizete e Gih, e por último decidimos incluir dez titulares, podendo cada uma ter um convidado. Assim, formamos esse grupo maravilhoso”, relata.

Filha do artesão Lady Machado, que viveu em Santaluz durante décadas, Eva Lima diz que o memorial em homenagem a seu pai é um resgate da história dele com a cidade e da criatividade que marcou seu trabalho como técnico industrial em funilaria.

“A escolha do nome ReCanto das Artes agrega ao artesanato outros segmentos como teatro, música, literatura e audiovisual. O espaço foi cedido por meus familiares para que seja utilizado em prol das artes e possibilite aos artesãos o escoamento dos seus produtos. Iniciaremos uma fase de reconhecimento e valorização das culturas populares e criativas em nossa cidade de uma riqueza cultural ímpar”, festeja a artista.

O ReCanto das Artes do Memorial Lady Machado terá um cronograma contínuo de exposição de artesanato com palco livre para apresentações artísticas, sempre abertas ao público.