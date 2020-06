Mercado de Camacan será entregue à população nesta terça

O Mercado Municipal de Camacan, no Território Litoral Sul da Bahia, será entregue à população, reformado, nesta terça-feira (16). O investimento foi realizado pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

A solenidade de entrega acontecerá durante evento virtual, em transmissão ao vivo, às 18h, pelo Canal SDRBahia, no Youtube, com a participação do secretário da SDR, Josias Gomes, e do diretor-presidente da CAR, Wilson Dias.

Foram investidos mais de R$941,3 mil para melhorar as condições de comercialização e hidrossanitárias do local, proporcionando assim maior qualidade de vida das famílias que vivem do comércio e de toda a população do município.

A entrega do Mercado Municipal de Camacan integra a ação Parceria Mais Forte, Juntos para Alimentar a Bahia, uma estratégia da SDR que fomenta e assegura o desenvolvimento rural do estado, com iniciativas estruturantes para fortalecer a agricultura familiar nos 27 Territórios de Identidade.