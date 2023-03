Mês da Mulher do Materno-Infantil começa com um olhar de cuidado

Nesta quarta-feira (08), data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, abriu oficialmente uma programação com ações voltadas às próprias trabalhadoras e colaboradoras da unidade. O tema do mês de março apresentado pela equipe do HMIJS é ‘Cuidando da Mulher que Cuida’. Mas durante todo o mês, serviços e atendimentos se estenderão às gestantes e puérperas que procuram o hospital.

“Elas precisam se dar um tempo de cuidado e para olhar para si já que muitas vezes precisam retomar alguns cuidados interrompidos por conta de suas dinâmicas de vida”, afirma a diretora Domilene Borges. A ação de responsabilidade social tem por objetivo promover os cuidados primários de saúde para as mulheres da unidade, proporcionando a elas momento de bem-estar, autocuidado e incentivo à adoção de um estilo de vida que priorize a longevidade.

*Importância e reconhecimento*

Domilene Borges abriu a programação destacando o papel da mulher na sociedade, a importância do autocuidado e agradecendo o empenho de todos os colaboradores no dia-a-dia do trabalho na unidade. Uma celebração, conduzida pelo padre José Alvino de Cristo, destacou a importância da mulher como “educadora da paz”. Na homilia o padre Cristo, lembrou o papel das profissionais da saúde no período da pandemia e disse que tudo na vida deve ser uma lição. “A sensação inicial é de que na pandemia só perdemos. Mas não foi bem assim. Ganhamos também com aprendizagens, conhecendo grandes mudanças e grandes mulheres, também”, destacou.

*Ajuda com oração*

Um dos momentos mais emocionantes da solenidade de hoje aconteceu durante a visita-guiada do padre às instalações do hospital, na porta da UTI Neonatal. Ao saber da presença do religioso, a equipe foi recepciona-lo e pediu uma oração especial para um recém-nascido de 11 dias. “Esse gesto aqui mostra a importância do tema escolhido por vocês para o dia de hoje. O de que além de cuidar das pessoas é preciso estar cuidando também de vocês. Por que só assim vocês poderão prestar um serviço de excelência”, pontuou.

A programação elaborada pelo Hospital Materno-Infantil para o mês da Mulher inclui atividades nos dias 17, 24 e 31 de março cuja agenda, posteriormente, será informada à comunidade. O Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio é uma obra do Governo da Bahia administrado pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF SUS).