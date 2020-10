Mês das Crianças tem programação especial on-line do Shopping Jequitibá

A pandemia da Covid 19 mudou o hábito das pessoas, exigiu isolamento social, cuidados redobrados e uso de máscaras. Para as crianças isso significou aulas remotas, contato com os amiguinhos pelas redes sociais e brincadeiras online ou em família. Mas criança é sempre criança e o mês de outubro é especial no Shopping Jequitibá.

Para celebrar o 12 de outubro, dia e mês das crianças, o Jequitibá preparou uma programação online super divertida, que será transmitida através do canal do shopping no YouTube e divulgada nas redes sociais da empresa.

A programação da primeira semana, sempre às 16 horas, começa nesta quinta-feira (8), com a atividade “Construindo brinquedos divertidos com Kathynho”. No dia 9, “Fit Dance Kids com Luísa Selmman”; no dia 10, “Cozinha Divertida com Tia Eliana”; no dia 11, “Aprendendo a fazer Slime com JuKa Kids” e no dia 12, o especial “Encontro Mágico com o Circo da Lua”.

Ofertas especiais

Na próxima semana a diversão continua com programação on-line de quinta a domingo e se estende até o final do mês com muita contação de história, dança, brincadeiras e batalha minecraf com o influenciador Pedro Craft.

“Para quem vai fazer as compras de presentes para o Dia das Crianças, as lojas preparam ofertas especiais em centenas de produtos, como brinquedos, aparelhos eletroeletrônicos, roupas, calçados etc., num ambiente seguro, que segue todas as normas determinadas pela Organização Mundial da Saúde. O momento exige cuidado e responsabilidade social com o nosso público mirim”, ressalta a coordenadora de Marketing, Julianna Andrade.