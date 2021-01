Mesa Diretora da Câmara de Ilhéus cria Comissão Legislativa

Pela primeira vez na história do Poder Legislativo de Ilhéus, uma equipe de profissionais especializados vai auxiliar permanentemente os vereadores nas atividades parlamentares e institucionais da Casa. A iniciativa, de acordo com o presidente Jerbson Moraes, tem o objetivo de oferecer apoio técnico-jurídico aos parlamentares para a elaboração de indicações, requerimentos, Projetos de Lei, e no auxílio de pareceres técnicos que serão elaborados pelas Comissões Temáticas do Poder Legislativo.

O presidente Jerbson Moares e o primeiro-secretário da Mesa Diretora, Éder Júnior, estiveram reunidos com a equipe técnica para traçar as últimas estratégias de ação. Na oportunidade, Jerbson Moraes destacou que a missão do vereador é legislar e fiscalizar o Poder Executivo, mas que, até então, não existia na Câmara uma estrutura organizacional capaz de contribuir tecnicamente com os parlamentares, qualificando os mandatos, com resultados positivos para a sociedade.

A “Comissão Legislativa”, como é denominada a equipe formada por servidores comissionados da Câmara, conta com a consultoria do Escritório de Advocacia Costa Vieira Niela. Compõem a equipe, Michael Neves (Procurador Geral da Câmara), Alisson Lopes (Controlador Geral), Diego Danton (Diretor da Secretaria), Gefiton Tavares (Controle em Gestão), Abílio Rosário (Assessor da Controladoria) e José Carlos Costa da Silva Júnior (Consultor).

Qualidade e eficiência

“A nossa intenção, com essa iniciativa inédita, é, sobretudo, ter uma Câmara de Vereadores que produza com qualidade e eficiência”, assegura Jerbson Moraes, acrescentando que a organização administrativa e legislativa da Casa será um dos pontos fortes da sua gestão. “A Câmara precisa inovar, acompanhar as demandas da população, ser moderna, dinâmica e participativa”, destaca.