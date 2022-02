 “Mesmo com dificuldades, ação assistencial foi fundamental para atender quem mais precisa”

O prefeito Augusto Castro destacou as ações da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza que em conjunto com as demais secretarias municipais desenvolve ações assistenciais importantes para atender as famílias de Itabuna que vivem em situação de vulnerabilidade social. Durante a entrega da USF Doutor Mário Peixoto, o prefeito fez um breve histórico fazendo uma prestação de contas.

O prefeito lembrou que a responsabilidade com as finanças é o principal requisito para uma gestão eficiente, mas ressaltou que, apesar das dificuldades econômicas e sanitárias, a Prefeitura pode realizar ano passado ações de assistência às famílias que vivem abaixo da linha de pobreza, dentre elas, a doação de cerca de 20 mil quilos de peixe durante a Semana Santa, 50 mil cestas básicas e cartões de crédito no valor de R$ 3 mil para 3,5 mil desabrigados pelas enchentes, além da entrega de 38 mil kits da alimentação escolar a alunos de 92 escolas municipais.

“Neste primeiro ano de gestão, Itabuna foi o município que se destacou por meio de ações importantes da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, chegando na ponta para ajudar a quem mais precisa”, destacou o prefeito. Ele completou lembrando que em meio a uma crise econômica e sanitária, Itabuna enfrentou a maior tragédia natural da história em dezembro passado, quando as cheias do Rio Cachoeira causaram danos a 40% da zona urbana.

“Mais uma vez conseguimos atender as demandas de quem mais precisa. Contamos com uma importante rede de solidariedade, incluindo o apoio de voluntários de todo país. Mas, conseguimos ser o único município do país a dar um benefício no valor de R$ 3 mil para 3.500 famílias, por meio do Programa Auxílio Recomeço. Conseguimos economizar no ano passado para sobrar recursos para investimentos e ajudar a população neste momento crítico”, discursou.