Mesmo na vice-liderança, Bahia ainda não venceu fora de casa no segundo turno da Série B

Na última quarta-feira (31), o Bahia acabou tropeçando diante da Ponte Preta, em Campinas. E com a derrota, a equipe precisou ligar o alerta para o restante da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque, apesar de se manter na vice-liderança da competição, com 50 pontos conquistados, o desempenho do Tricolor de Aço fora de casa tem deixado a desejar.

Neste segundo turno do torneio, o Bahia ainda não conseguiu vencer sequer um confronto fora de casa, e contra a Ponte Preta, a equipe chegou à sua quarta partida seguida como visitante sem um triunfo. Além do tropeço para a Macaca, o tricolor baiano também perdeu para o Cruzeiro e o Sampaio Corrêa, somando somente um ponto no empate contra o Londrina.

Contando todas as rodadas da competição até aqui, o Esquadrão é o quinto melhor visitante da segundona, já que o time somou 15 pontos jogando longe de casa. Ao total, foram 13 jogos, com quatro triunfos, seis derrotas e três empates, o que resulta em um aproveitamento de 38,5%.

As atuações do Tricolor de Aço longe de Salvador contrastam e muito com o desempenho da equipe atuando em seus domínios. Neste segundo turno, a equipe venceu todos os duelos jogando em casa, contra Vasco, CSA, Náutico, Ituano e Tombense.

Segundo as projeções realizadas pela Universidade de Minas Gerais, o Bahia precisa de mais cinco vitórias nas próximas rodadas para garantir o acesso para a Série A. Isso porque os matemáticos apontam que o time alcançaria os 62 pontos, o que lhe garantiria uma chance de vaga na elite do futebol nacional de 99,5%.

Atenção é necessária

Mesmo com os números um tanto animadores, o Tricolor de Aço precisa ficar atento para não acabar tropeçando mais vezes nesta reta final de Série B. A título de exemplo, com a derrota para a Ponte Preta, a equipe acabou tendo sua vantagem para o quinto colocado, o Londrina, reduzida de nove para somente seis pontos.

Neste final de semana, a equipe baiana enfrentou a Tombense, dentro de casa, tendo a chance de se recuperar no torneio. E conseguiu com uma vitória de 3 a 1. Posteriormente, o Bahia jogará duas vezes longe de Salvador, contra o Criciúma, em Santa Catarina, e Sport, em Recife.

Líder absoluto

A segundona está chegando a sua reta final e o duelo pelo acesso continua bastante disputado. Contudo, o líder absoluto do torneio, o Cruzeiro, além de ser o favorito ao título também tem sua vaga praticamente garantida na Série A. Segundo a Bola de Cristal do Brasileirão do Globo e Extra, a equipe mineira possui 99,99% de chance de subir para a elite do futebol nacional. Atualmente, o Cruzeiro já conta com 59 pontos, 9 a frente do Bahia, o segundo colocado do torneio. E, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, caso a Raposa alcance os 62 pontos ela terá 99% de chances de acesso para a primeira divisão.

Além disso, com 9 pontos à frente do segundo colocado, o Cruzeiro atualmente possui 97,2% de chances de ser o campeão da atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. A vantagem é tanta que o Tricolor de Aço, por exemplo, só tem 1,8% de chance levantar o título da competição, enquanto Vasco e Grêmio, terceiro e quarto colocados, não somam nem 1%.