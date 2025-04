Metas e metodologias do Projeto Parceiros da Mata são apresentadas no Território Litoral Sul

A Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), realizou, nesta terça-feira (1º), uma reunião no auditório do Consórcio Litoral Sul, em Itabuna, para apresentar os critérios de seleção das comunidades que serão beneficiadas pelo Projeto Parceiros da Mata.

O encontro marcou o início da etapa de mobilização e alinhamento para a organização da Plenária Territorial do projeto, prevista para o próximo mês de maio, quando as comunidades contempladas serão selecionadas. Durante a reunião, representantes da CAR e lideranças territoriais discutiram os parâmetros técnicos e sociais que nortearão a escolha das comunidades rurais atendidas pela iniciativa.

“Essa reunião representa uma soma de esforços com parceiros estratégicos, firmando um pacto em prol do Parceiros da Mata. Discutimos os critérios de seleção das comunidades beneficiadas, as metodologias de trabalho e as etapas de execução do projeto. Além da preservação ambiental e do reforço na segurança hídrica, uma das principais metas é promover a produção sustentável de alimentos e a geração de renda para agricultores familiares”, destacou Jeandro Ribeiro, diretor-presidente da CAR.

Para o secretário executivo do Consórcio Litoral Sul, Luciano Veiga, o início das atividades do projeto representa um avanço significativo para o desenvolvimento rural integrado. “Essa é uma oportunidade ímpar para o consórcio contribuir na construção do projeto, que será um divisor de águas para nossa região, permitindo produzir com responsabilidade e em defesa do meio ambiente”, afirmou.

Já Cintya Santos Nobre, coordenadora do Colegiado Territorial de Desenvolvimento Sustentável da Bahia (Codeter) Litoral Sul, enfatizou a relevância do projeto para o território. “Estamos no maior território do estado da Bahia, que abrange 26 municípios. Esse projeto trará mais qualidade de vida e impulsionará a produção das comunidades rurais”.

O secretário municipal de Meio Ambiente de Itabuna, João Carlos Oliveira, destaca que “esse é um projeto com uma visão estratégica que contempla a conservação ambiental, a bioeconomia e o aumento da produtividade a melhoria da qualidade de vida nas áreas rurais”. “É uma ação importante do Governo do Estado, que valoriza a Cabruca na produção de cacau e vamos trabalhar para que Itabuna, que possuiu catorze associações de agricultores familiares seja inserida nesse processo”, afirma o secretário.

O evento reuniu representantes dos 26 municípios que integram o Consórcio Litoral Sul, além de membros do Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica (CIMA), da Associação dos Municípios da Região Cacaueira da Bahia (AMURC), lideranças comunitárias e representantes de associações e cooperativas ligadas à agricultura familiar.

Sobre o Parceiros da Mata

O Projeto Parceiros da Mata é uma iniciativa do Governo do Estado da Bahia, executado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura (Fida).

O objetivo é melhorar a renda e a segurança alimentar e nutricional das comunidades rurais, fortalecer organizações do desenvolvimento rural, garantir acesso a serviços básicos, promover a adaptação às mudanças climáticas e proteger os recursos naturais da região.

Baseado nos princípios da agroecologia, o projeto busca promover o desenvolvimento sustentável na Mata Atlântica, beneficiando mais de 88 mil famílias em comunidades rurais de 77 municípios dos territórios de identidade Baixo Sul, Litoral Sul, Vale do Jiquiriçá e Médio Rio de Contas.

Programação

Essa primeira etapa contará ainda com reuniões nos territórios: Médio Rio de Contas, em Jequié, nesta quarta-feira (02/04), Vale do Jiquiriçá, em Amargosa, na quinta-feira (03/04) e no Baixo Sul, em Valença, nesta sexta-feira (04/04).