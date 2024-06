“Meu amor é uma viagem” do Shopping Jequitibá sorteia passeio romântico a Morro de São Paulo

O Shopping Jequitibá em Itabuna iniciou neste final de semana a campanha do Dia dos Namorados, que este ano tem como tema “Meu amor é uma viagem”.

No período de 1º. a 12 de junho, nas compras acumulativas a partir de 150 reais, os clientes podem trocar as notas fiscais por cupons que concorrem a uma viagem do casal a Morro de São Paulo, um dos locais mais belos do litoral baiano, com todas as despesas pagas, numa parceria do shopping com a Maria Turismo.

Na quarta-feira, 12, Dia dos Namorados, o Shopping Jequitibá promove um almoço romântico ao som do violinista Felipe Bezerra e à noite, já em clima junino, vai rolar muito xote para dançar agarradinho.

O regulamento da campanha “Meu amor é uma viagem” pode ser conferido no site www.shoppingjequitiba.com.br e a programação completa nas redes sociais.