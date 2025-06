Meu São João Amado terá estrutura de saúde reforçada

A festa junina de Ilhéus será antecipada e acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de junho, na Avenida Soares Lopes, com o tema “Meu São João Amado – Arraiá Ilhéus 2025”. A programação promete muita música, cultura e animação, e contará com uma estrutura reforçada para garantir conforto e segurança ao público.

Um dos destaques da organização é o Posto Avançado de Saúde, que funcionará durante os três dias do evento, como parte do compromisso da Prefeitura de Ilhéus com o bem-estar da população e dos visitantes. A estrutura será montada no próprio circuito da festa, possibilitando atendimento rápido e eficaz em casos de necessidade médica.

A secretária municipal de Saúde, Sonilda Mello, explicou que o posto contará com equipamentos utilizados em unidades de terapia intensiva (UTI) e uma equipe de plantão formada por dois médicos, duas enfermeiras e cinco técnicos de enfermagem por noite. Além disso, haverá uma ambulância de prontidão para remoção de pacientes em estado grave, com transferência imediata para o Hospital Regional Costa do Cacau, se necessário.

“Esperamos que não haja nenhuma intercorrência grave, mas estamos preparados para agir rapidamente, caso ocorra. Toda essa estrutura foi pensada com antecedência, para oferecer mais segurança à população durante a festa”, destacou a secretária.

Pensando também nas crianças, o circuito contará com um técnico de enfermagem exclusivo para o Espaço Kids, com o objetivo de garantir atendimento imediato a qualquer criança que apresente sintomas de mal-estar.

“A gestão municipal tem o compromisso de proporcionar um evento de qualidade, com estrutura completa, inclusive na área da saúde. As pessoas vêm para se divertir, curtir o São João com alegria e tranquilidade. E, se houver qualquer necessidade, queremos que sejam prontamente atendidas ali mesmo, no circuito”, completou Sonilda.

Estrutura completa no circuito

A enfermeira Glauciane Karem, que coordena o ambulatório do posto avançado, destacou que a equipe está preparada para oferecer atendimento ágil e resolutivo:

“Estamos com uma equipe composta por 20 profissionais altamente capacitados, todos com experiência em emergência e suporte avançado de vida. Atuaremos durante todos os dias da festa, garantindo qualidade no atendimento”, afirmou.

Segundo Glauciane, o posto contará com medicamentos para casos simples, como analgésicos, e também com insumos para situações mais graves, incluindo equipamentos para nebulização e até sedação de pacientes, se necessário. A estrutura inclui macas, poltronas, sala de triagem, consultório médico e uma sala vermelha – leito com ventilador mecânico e suporte para intubação, destinado a casos de maior gravidade.

“Nosso objetivo é oferecer todo o suporte necessário aqui no local, para evitar a sobrecarga de outras unidades, como o Centro de Operações de Saúde (COS) e a UPA. Estamos prontos para qualquer tipo de intercorrência”, finalizou a coordenadora.

Com música, cultura e organização, o Arraiá Ilhéus 2025 promete ser um dos maiores e mais seguros festejos juninos do sul da Bahia.

Por ASCOM SESAU