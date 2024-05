Mineradora na Bahia recupera mais de 80% da água utilizada

A sobrevivência de todos nós no planeta depende do consumo consciente da água. Pensando em Brasil, o nosso país enfrenta projeções preocupantes, com a possibilidade de perder até 40% da disponibilidade hídrica até 2040, conforme estudo da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Nesse contexto, a necessidade de utilizar e reutilizar esse recurso de forma eficiente torna-se uma prioridade urgente e, por isso, a Atlantic Nickel busca soluções e investe na otimização desse consumo na Mina Santa Rita para minimizar os efeitos no meio ambiente.

Uma das iniciativas desenvolvidas pela produtora de níquel sulfetado, em Itagibá, no sul da Bahia, é a Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI), com capacidade de tratar 100% dos efluentes oleosos, evitando a contaminação da água e do solo. Essa unidade desempenha um papel crucial na purificação da água, atendendo às demandas industriais com eficiência e responsabilidade ambiental. Além disso, são adotadas medidas de reutilização da água tratada, contribuindo para a conservação dos recursos hídricos e para a redução do impacto ambiental da operação.

Tratamento de água e esgoto

A empresa também possui outras duas estações, uma para Tratamento de Água (ETA) e outra para Tratamento de Esgoto (ETE). A ETA tem capacidade de tratamento de 8,6 metros cúbicos de água por hora, e por meio dela, a água captada é tratada para abastecer escritórios, refeitórios, vestiário, banheiros, laboratório e equipamentos específicos instalados.

Já a ETE tem a função de remover as cargas poluentes do esgoto gerado, devolvendo ao ambiente o produto final (efluente tratado) em conformidade com os padrões exigidos pela legislação ambiental. Ao longo dos anos, o estabelecimento de iniciativas como as estações, por exemplo, somadas a outras práticas e tecnologias faz com que a Altantic Nickel alcance a recuperação de 80 a 90% da água no processo minerário da companhia.

Sobre a Atlantic Nickel

A Atlantic Nickel atua nas atividades de exploração, mineração, beneficiamento e comercialização do concentrado de níquel no sul da Bahia, em Itagibá. A empresa integra a Appian Capital Brazil, fundo de investimentos privados especializado em mineração e metalurgia, é a representante no país do grupo Appian Capital Advisory, fundo de investimento em mineração.

O compromisso da Atlantic Nickel é trabalhar de forma segura, respeitando o meio ambiente, para produzir concentrado de níquel de alta qualidade. A empresa investe em iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do território com a aplicação de ações e normas ligadas à saúde, segurança, gestão ambiental e social.

Sobre a Appian Capital Brazil

A Appian Capital Brazil, fundo de investimentos privados especializado em mineração e metalurgia, é a representante no país do grupo Appian Capital Advisory. Fundada em 2011 em Londres com investimentos em 8 países, a empresa é referência no setor, com seu modelo diferenciado de mineração inteligente, respeitando o meio ambiente, trabalhando de forma integrada com as comunidades onde atua e apoiando o desenvolvimento destas regiões. Com cinco anos de atuação no mercado brasileiro e presente em três estados: Minas Gerais, Bahia e Alagoas, o fundo se estabeleceu no país em 2018. Atualmente, o grupo possui dois negócios em produção no país: Atlantic Nickel (ATN), produtora de níquel sulfetado no Sul da Bahia, e Mineração Vale Verde (MVV), com operação de cobre no Agreste Alagoano.

Com sólido compromisso e missão de transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável, o grupo trabalha alinhada às melhores práticas ESG. Transformando regiões onde atua, aliado à Integração Social, o grupo Appian tem como prioridade o profundo respeito com as pessoas e com a segurança nas operações.