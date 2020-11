Ministério Público apura responsabilidades sobre falta d’água em Itabuna

O Ministério Público anunciou que irá investigar as responsabilidades diante das frequentes interrupções no abastecimento de água em Itabuna. A situação é atribuída pela Emasa (Empresa Municipal de Águas e Saneamento) às constantes quedas de energia e, por isso, a Coelba também é alvo da apuração do MP.

Segundo o presidente da Emasa, Jader Guedes, nos últimos 20 dias houve 15 quedas de energia – o que afeta o cronograma de distribuição elaborado pela concessionária municipal. “Ontem mesmo, teve interrupção de uma hora; basta parar uma hora que já prejudica em dez horas o sistema diário”, afirma.

Ele explica o quanto as referidas quedas atrasam o processo para que a água chegue até as torneiras de cada usuário. “Quando falta energia, a cidade toda esvazia essas tubulações de 300, 500, mil litros. Na hora que a energia volta, você tem que tratar a água e encher a grande caixa d’água de Itabuna; leva de três a cinco dias para a gente organizar”, acrescentou.

É válido lembrar o quanto é urgente a solução para este problema, porque impede a população de seguir a simples recomendação de lavar frequentemente as mãos. Algo tão imprescindível como forma de prevenir a contaminação pelo tão temido coronavírus. Como mostram os números, Itabuna enfrenta uma crescente de casos e está na iminência de viver uma segunda onda de covid-19.