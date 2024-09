Ministro Márcio França participa de evento em Itabuna e declara apoio à reeleição de Augusto

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB), participou da abertura do XIII Congresso Norte e Nordeste das Micro e Pequenas Empresas & XVII Encontro Nacional de Líderes das MPEs, na noite de ontem, dia 12, no Centro de Cultura Adonias Filho.

O ministro foi recepcionado pelo prefeito de Itabuna e candidato à reeleição Augusto Castro (PSD) e pela primeira-dama Andrea Castro. Durante o encontro Marcio França, que foi governador de São Paulo (2018 – 2019), declarou apoio a candidatura de Augusto.

“Augusto é uma pessoa preparada, que fez e faz uma excelente administração e vai fazer muito mais ainda por Itabuna, pois já tem a experiência acumulada e as portas abertas lá em Brasília”, disse o ministro Márcio França.

Augusto agradeceu o apoio e a presença do ministro Marcio França em Itabuna e ressaltou a importância das parcerias com os governos Federal e Estadual.

“Estamos num ritmo de trabalho intenso e vamos continuar e avançar ainda mais nesta parceria com o Governo Federal e o Governo do Estado, pelo bom da população e da cidade”, afirmou.

Também participaram do XIII Congresso Norte e Nordeste das Micro e Pequenas Empresas & XVII Encontro Nacional de Líderes das MPEs, o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), Davidson Magalhães; Wenceslau Júnior, Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo na SETRE. Além dos secretários municipais, Jose Carlos Oliveira (Planejamento), Rosivaldo Pinheiro (Governo) e Mauro Ribeiro (Indústria e Comércio).