Ministro Rui Costa anuncia parceria do Governo Federal com a Bahia para fazer contorno viário em Ilhéus

Durante entrevista na manhã desta quinta-feira (18), para a rádio Interativa FM de Itabuna, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou os investimentos do Governo Federal na região Sul da Bahia por meio do Novo PAC. Na ocasião, Costa sinalizou que uma nova parceria entre o Governo Federal e o estado baiano está a caminho. Ao citar a obra da rodovia Ilhéus-Itabuna, sob execução do Governo do Estado, ele revelou que os dois entes devem concretizar um novo acordo.

“Tenho acompanhado com o governador Jerônimo e a previsão é de que a obra seja concluída esse ano. Parte da extensão da rodovia passa por dentro da cidade de Ilhéus e faremos uma nova parceria com o Governo da Bahia para que essa estrada, ao chegar em Ilhéus, tenha um Contorno Sul, para ligar direto às praias daquela região, sem precisar passar pelo centro da cidade. E teremos outro contorno, para o Litoral Norte, que além de melhorar o trânsito, torna mais fácil a vida de quem quer ir para as praias, de Itacaré, por exemplo, e outras cidades. Essa ação complementa o investimento que o Governo do Estado está fazendo de duplicação das duas estradas”, revelou.

Segundo o ministro, o Contorno Norte será executado pelo Governo Federal e o Sul pelo Governo da Bahia. A expectativa é de que, na ocasião da inauguração da rodovia, seja dada ordem de serviço para execução dos dois contornos. O projeto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para o Contorno Norte, incluído Novo PAC, já foi entregue pelo Estado e está em fase de análise pelo Governo Federal. “São obras importantes que irão melhorar muito o trânsito, a mobilidade e facilitar o acesso às praias do litoral baiano. Portanto, quanto mais facilidade e segurança nas estradas, melhor para o estímulo ao turismo, emprego e melhoria da renda no Sul da Bahia”, destacou Rui Costa.