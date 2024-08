Ministro Rui Costa assegura investimentos em Itabuna através do PAC Seleções

Durante entrevista ao programa Jornal Interativa News, da Rádio Interativa FM, comandado pelo radialista Fábio Ferreira, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, citou o volume de recursos para investimentos na Bahia que somam R$ 3 bilhões, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-Seleções).

Em relação ao município de Itabuna, o ministro destacou os projetos de drenagem e macrodrenagem e contenção de encostas, que chegam a mais de R$ 10 milhões, e a ampliação do sistema de abastecimento de água que foi contemplado com recursos da ordem de R$ 21 milhões.

“O governo do presidente Lula tem uma preocupação especial em cuidar de gente. Vamos ajudar os municípios com obras de prevenção para que as pessoas não morram ou percam seu patrimônio em alagamentos ou deslizamentos de encostas”, disse o ministro Rui Costa.

O chefe da Casa Civil da Presidência da República aconselhou os gestores a aproveitarem esse período eleitoral, em que a lei proíbe a União de repassar recursos aos municípios, para que toda parte burocrática seja adiantada.

“Esse investimento da água para Itabuna, a empresa municipal, pode ir preparando a documentação e entregar no Ministério das Cidades. Acertando tudo, licitando a obra e depois de licitada e iniciada receber a transferência dos valores, assim que a legislação eleitoral permitir”, salientou Rui Costa.

O presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), Raymundo Mendes Filho, acompanhou a entrevista do ministro e afirmou que as áreas Técnicas, de Planejamento e Administrativa da EMASA, estão trabalhando para viabilizar toda parte burocrática e documentação necessária para licitar ainda esse ano o Projeto Mais Água para a Cidade III. Ele também ressaltou a importância do apoio e parceria do município com os governos Lula e Jerônimo.

“Estamos seguindo o conselho do ministro Rui Costa e as áreas técnica e administrativa da EMASA estão trabalhando para viabilizar a documentação. É muito importante trabalhar alinhado com as esferas de governos Estadual e Federal, que são fundamentais para a atração de investimento que beneficiam toda a cidade”, ressaltou Raymundo Mendes Filho. “O projeto básico está concluído enquanto o projeto executivo está em fase de conclusão”, acrescentou.

Com o Projeto Mais Água para a Cidade III serão contempladas as localidades de Nova Califórnia, Santa Inês, condomínio residencial Jardim América I e II, Parque Verde, Parque Boa Vista, Vila das Dores, parte alta do João Soares e os loteamentos Paraíso e Vitória Loup Soares.

Além dos investimentos na ampliação do abastecimento de água, contenção de encostas e de drenagem e macrodrenagem, o ministro citou outros benefícios para Itabuna, fruto da parceria com o Governo Federal.

“No governo do presidente Lula, o município de Itabuna também foi contemplado com duas unidades básicas de saúde, duas creches e um Instituto Federal de Educação. Todas essas obras movimentam a economia da cidade e beneficiam a população que é a parte mais importante em todo o processo”, enfatizou o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.